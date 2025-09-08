Ídolo deixa o PSG depois de uma década; confira
Zagueiro atuará no Catar a partir desta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG terá uma baixa relevante em seu elenco para esta temporada. Um dos capitães do time e ídolo da torcida, Presnel Kimpembe, teve sua saída oficializada. Após uma década no Paris, o zagueiro foi anunciado pelo Qatar SC no último domingo (7).
Relacionadas
- Futebol Internacional
PSG atualiza situações de Dembélé e Doué, lesionados na Data Fifa
Futebol Internacional06/09/2025
- Futebol Internacional
PSG dispara contra Federação Francesa após lesões de astros
Futebol Internacional06/09/2025
- Futebol Internacional
Além de Dembélé, PSG pode perder peça-chave para a Champions League; veja
Futebol Internacional06/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Kimpembe chegou às categorias de base do PSG em 2005, ainda aos 10 anos, e, ao atingir à equipe principal, tornou-se um dos rostos do clube da capital francesa. Portanto, o zagueiro participou de praticamente todo o período de ascensão do Paris, atuando ao lado de outros ídolos como Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Marquinhos e tantos outros craques.
Durante boa parte destes dez anos no elenco principal, Presnel Kimpembe foi titular do time. Porém, uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida em fevereiro de 2023, afastou o zagueiro do PSG e da seleção francesa por um longo período. Depois da recuperação, ele nunca mais retornou a melhor forma, deixou de ser convocado por Deschamps e pouco jogou com Luis Enrique. Agora, aos 30 anos, toma o rumo do futebol do Oriente Médio.
Carreira toda no PSG
Presnel Kimpembe nunca havia atuado por outra equipe que não o PSG. Com 20 anos no Paris, sendo dez deles no elenco profissional, o zagueiro chegou a se tornar um dos capitães da equipe e totalizou 241 jogos oficiais pelos parisienses. Além disso, foi campeão do mundo em 2018 pela França, quando era reserva da dupla Varane e Umtiti. Agora a tentativa é de retomar o ritmo competitivo e adquirir minutagem.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias