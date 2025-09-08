Ídolo deixa o PSG depois de uma década; confira

Ele começou sua carreira no PSG em 2005 e se tornou um dos capitães do time.

O PSG terá uma baixa relevante em seu elenco para esta temporada. Um dos capitães do time e ídolo da torcida, Presnel Kimpembe, teve sua saída oficializada. Após uma década no Paris, o zagueiro foi anunciado pelo Qatar SC no último domingo (7).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kimpembe chegou às categorias de base do PSG em 2005, ainda aos 10 anos, e, ao atingir à equipe principal, tornou-se um dos rostos do clube da capital francesa. Portanto, o zagueiro participou de praticamente todo o período de ascensão do Paris, atuando ao lado de outros ídolos como Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Marquinhos e tantos outros craques.

continua após a publicidade

Durante boa parte destes dez anos no elenco principal, Presnel Kimpembe foi titular do time. Porém, uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida em fevereiro de 2023, afastou o zagueiro do PSG e da seleção francesa por um longo período. Depois da recuperação, ele nunca mais retornou a melhor forma, deixou de ser convocado por Deschamps e pouco jogou com Luis Enrique. Agora, aos 30 anos, toma o rumo do futebol do Oriente Médio.

Kimpembe sofreu grave lesão pelo PSG em 2023 (Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Carreira toda no PSG

Presnel Kimpembe nunca havia atuado por outra equipe que não o PSG. Com 20 anos no Paris, sendo dez deles no elenco profissional, o zagueiro chegou a se tornar um dos capitães da equipe e totalizou 241 jogos oficiais pelos parisienses. Além disso, foi campeão do mundo em 2018 pela França, quando era reserva da dupla Varane e Umtiti. Agora a tentativa é de retomar o ritmo competitivo e adquirir minutagem.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.