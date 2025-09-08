menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Atacante do Internacional planeja aposentadoria em seleção

Enner Valencia fará última partida por Eliminatórias pelo Equador

Enner Valencia comemora um de seus gols na vitória do Equador sobre a Venezuela
imagem cameraValencia fará último jogo pela seleção no Equador (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/09/2025
16:42
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante do Internacional Enner Valencia entrará em campo nesta terça-feira (9) pela centésima vez vestindo a camisa do Equador. A partida contra a Argentina, pela última rodada da Eliminatória Sul-Americana, em Guayaquil, será sua última pela seleção em seu país. Assim, o camisa 13 planeja sua aposentadoria com a camisa de La Tri para depois da Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, EUA e México.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Classificado para o Mundial do ano que vem, o Equador irá para sua segunda Copa consecutiva e a quinta da história – participou de 2002, na Coreia do Sul e Japão, 2006, na Alemanha, 2014, no Brasil, e 2022, no Catar.

Anúncio após empate

No 0 a 0 com o Paraguai, na quinta-feira (4), Valencia repetiu com a camisa da seleção equatoriana as atuações apagadas que vem tendo pelo Colorado. Não marcou nem criou jogadas de destaque. Depois da partida, projetou o centésimo jogo representando o seu país, nesta terça, contra a Argentina, em Guayaquil, antecipando que será o último no seu país.

continua após a publicidade

– Depois de ter passado por tantas coisas aqui na seleção, vai ser um momento especial. Vou estar com toda a minha família no estádio, pela primeira vez em um jogo de Eliminatórias, então vai ser muito emotivo. Espero que este jogo contra a Argentina seja uma linda despedida, com vitória – disse, para acrescentar:

– Depois, só Deus saberá quando terei que deixar a seleção. Espero que seja depois do Mundial, e que seja em um grande Mundial.

Homenagem planejada

A partida contra a Argentina, às 20h (de Brasília) desta terça, será marcada por homenagens ao atacante. Quando entrar em campo no Monumental de Guayaquil, o camisa 13 chegará a cem jogos com a camisa do Equador, sendo o principal artilheiro da seleção, com 46 gols.

continua após a publicidade

A intenção da Federação Equatoriana é fazer a entrega de uma camisa especial, além de uma placa comemorativa antes do início do jogo, com a presença dos demais atletas.

Equador x Holanda - comemoração de Valencia
Valencia soma 99 jogos e 46 gols pelo Equador (Rodrigo Jiménez/EFE)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias