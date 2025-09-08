O atacante do Internacional Enner Valencia entrará em campo nesta terça-feira (9) pela centésima vez vestindo a camisa do Equador. A partida contra a Argentina, pela última rodada da Eliminatória Sul-Americana, em Guayaquil, será sua última pela seleção em seu país. Assim, o camisa 13 planeja sua aposentadoria com a camisa de La Tri para depois da Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, EUA e México.

Classificado para o Mundial do ano que vem, o Equador irá para sua segunda Copa consecutiva e a quinta da história – participou de 2002, na Coreia do Sul e Japão, 2006, na Alemanha, 2014, no Brasil, e 2022, no Catar.

Anúncio após empate

No 0 a 0 com o Paraguai, na quinta-feira (4), Valencia repetiu com a camisa da seleção equatoriana as atuações apagadas que vem tendo pelo Colorado. Não marcou nem criou jogadas de destaque. Depois da partida, projetou o centésimo jogo representando o seu país, nesta terça, contra a Argentina, em Guayaquil, antecipando que será o último no seu país.

– Depois de ter passado por tantas coisas aqui na seleção, vai ser um momento especial. Vou estar com toda a minha família no estádio, pela primeira vez em um jogo de Eliminatórias, então vai ser muito emotivo. Espero que este jogo contra a Argentina seja uma linda despedida, com vitória – disse, para acrescentar:

– Depois, só Deus saberá quando terei que deixar a seleção. Espero que seja depois do Mundial, e que seja em um grande Mundial.

Homenagem planejada

A partida contra a Argentina, às 20h (de Brasília) desta terça, será marcada por homenagens ao atacante. Quando entrar em campo no Monumental de Guayaquil, o camisa 13 chegará a cem jogos com a camisa do Equador, sendo o principal artilheiro da seleção, com 46 gols.

A intenção da Federação Equatoriana é fazer a entrega de uma camisa especial, além de uma placa comemorativa antes do início do jogo, com a presença dos demais atletas.