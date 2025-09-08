Real Madrid ganha dois ‘reforços’ para o restante da temporada

Jude Bellingham e Eduardo Camavinga participaram do treino desta segunda-feira (8), do Real Madrid. Os jogadores voltaram a trabalhar com os companheiros e avançando no processo de recuperação. Apesar da presença em campo, a comissão técnica não deverá contar com nenhum dos dois para a partida de sábado (13), contra a Real Sociedad, em Anoeta.

Bellingham foi submetido a cirurgia no dia 16 de julho para corrigir uma luxação no ombro esquerdo sofrida há cerca de dois anos e, segundo o clube, evolui dentro do cronograma previsto. O inglês tem pressionado pela antecipação do retorno, o que tem levado a equipe médica e a comissão técnica a limitar sua carga de trabalho para garantir que volte sem restrições.

Já Camavinga sofreu uma entorse no tornozelo no dia 10 de agosto e a recuperação tem sido mais complicada do que o inicialmente previsto. Por isso, a decisão foi aguardar o fortalecimento da articulação antes de colocá-lo à disposição. O meio-campista francês já vinha de um período com lesões musculares no fim de abril, que o impediu de estrear sob o comando de Xabi Alonso no Mundial de Clubes, e uma possível reaparição antes da pausa — contra o Real Oviedo ou Mallorca — acabou sendo descartada.

Camavinga em ação pelo Real Madrid na temporada 2024/25 (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

O clube também informou que outros jogadores internacionais começarão a reapresentar-se ao CT a partir de quarta-feira, com chegadas graduais até sexta; a previsão é que o elenco esteja completo em todos os treinos antes da viagem a San Sebastián na manhã de sábado.

Real Madrid na temporada

O Real Madrid encara a Real Sociedad pela quarta rodada de La Liga, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, no sábado (13), às 11h15 (de Brasília). O clube da capital espanhola é o líder da competição com nove pontos. Na Champions League, os Merengues estreiam contra o Olympique de Marselha, no Santiago Bernabeu, na terça-feira (16), às 16h (de Brasília).

