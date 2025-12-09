Real Madrid e Manchester City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela sexta rodada da fase de liga
- Matéria
- Mais Notícias
Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Onde Assistir
Inter de Milão x Liverpool: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Onde Assistir08/12/2025
- Onde Assistir
Barcelona x Frankfurt: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir08/12/2025
- Onde Assistir
Bayern de Munique x Sporting: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo da Champions League
Onde Assistir08/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a quinta posição na tabela da fase de liga, após cinco rodadas; são 12 pontos em quatro vitórias e uma derrota, com 12 gols feitos e cinco sofridos. O time liderado por Pep Guardiola aparece na nona colocação, com 10 pontos obtidos em três vitórias, um empate e uma derrota, além de 10 gols marcados e cinco contra.
Tudo sobre Real Madrid x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Manchester City
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) / HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pagès (FRA); quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA); AVAR: Sören Storks (GER)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Arda Güler.
❌ Desfalques: Éder Militão (lesão no tendão), Dean Huijsen (lesão muscular), Davi Carvajal (lesão no joelho), David Alaba (lesão muscular), Ferland Mendy (lesão muscular)
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland, Phil Foden.
❌ Desfalques: John Stones (lesão muscular), Rodri Hernández (fora de ritmo), Mateo Kovačić (lesão no tornozelo)
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias