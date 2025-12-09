Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a quinta posição na tabela da fase de liga, após cinco rodadas; são 12 pontos em quatro vitórias e uma derrota, com 12 gols feitos e cinco sofridos. O time liderado por Pep Guardiola aparece na nona colocação, com 10 pontos obtidos em três vitórias, um empate e uma derrota, além de 10 gols marcados e cinco contra.

Tudo sobre Real Madrid x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Manchester City

6ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) / HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pagès (FRA); quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA); AVAR: Sören Storks (GER)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Arda Güler.

❌ Desfalques: Éder Militão (lesão no tendão), Dean Huijsen (lesão muscular), Davi Carvajal (lesão no joelho), David Alaba (lesão muscular), Ferland Mendy (lesão muscular)

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland, Phil Foden.

❌ Desfalques: John Stones (lesão muscular), Rodri Hernández (fora de ritmo), Mateo Kovačić (lesão no tornozelo)

