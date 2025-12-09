Raphinha abre o jogo sobre possível saída do Barcelona

Raphinha abriu o jogo sobre a possibilidade de deixar o Barcelona em meio as especulações de interesse de equipes da Arábia Saudita. Nas redes sociais, o brasileiro desmentiu que deixará o clube catalão e criticou a circulação de notícias falsas.

- Não sei de onde inventam tanta besteira, sério. Bom, desse lugar onde sempre saem fake news - disse Raphinha sobre as especulações que surgiram nas redes sociais.

Contratado em 2022, Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2028 e viveu sua melhor fase na carreira na última temporada. Além disso, o brasileiro possui uma relação muito próxima com Deco, que é o diretor de futebol do clube catalão, mas que foi seu empresário antes de assumir o cargo na equipe culé.

Na atual temporada, Raphinha ficou afastado do Barcelona durante quase dois meses por uma lesão muscular, mas busca reencontrar a boa fase. Desde o seu retorno, o brasileiro marcou um gol e contribuiu com uma assistência em três partidas disputadas.

Raphinha foca no Barcelona e na Copa do Mundo

Neste momento, Raphinha está focado na retomada de sua melhor fase para ajudar o Barcelona a brigar pelos títulos da La Liga e da Champions League. Além disso, o brasileiro está de olho na Copa do Mundo, que se inicia em junho de 2026.

