Vini Jr protesta contra arbitragem após derrota do Real Madrid: 'Falta de respeito'

A derrota do Real Madrid por 2 a 0 para o Celta do último domingo (7), no Santiago Bernabéu, desencadeou uma série de protestos dos jogadores contra a arbitragem, mas ninguém expressou tanta insatisfação quanto Vini Jr. O atacante brasileiro reagiu de forma contundente às decisões de Alejandro Quintero, que expulsou três jogadores da equipe merengue e gerou forte tensão.

O estopim da confusão ocorreu nos minutos finais, quando Carreras foi expulso por dizer ao árbitro que ele estava sendo "muito ruim". A partir daí, o elenco do Real Madrid cercou Quintero e elevou o tom dos protestos em campo. Rodrygo gesticulou em direção ao escudo do clube no gramado e Valverde também demonstrou discordância com as decisões tomadas por Alejandro Quintero.

A situação se agravou quando Endrick, que estava no banco de reservas, também foi expulso. Segundo a súmula, ele teria se dirigido ao quarto árbitro aos gritos, precisando ser contido por membros da comissão técnica. Depois disso, Vini Jr passou a protestar de maneira ainda mais enérgica contra a arbitragem enquanto o Real Madrid perdia para o Celta de Vigo.

— Mais, pode dar mais (cartões vermelhos). Expulse todo mundo, expulse todos nós. Vocês são sempre iguais, nunca é a nosso favor. É uma falta de respeito dar só cinco minutos de acréscimo — disse Vinícius.

Como foram as expulsões na derrota do Real Madrid?

Três jogadores foram expulsos na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo (Foto: Thomas COEX / AFP)

Álvaro Carreras recebeu cartão vermelho nos acréscimos após dirigir ao árbitro a frase "você é péssimo", enquanto Endrick também foi excluído por comportamento considerado desrespeitoso. Fran García, único punido por faltas em campo, deixou a partida aos 19' do segundo tempo. Segundo o jornal espanhol "Marca", os dois primeiros cumprirão suspensão de duas partidas.

Além dos que responsabilizaram o árbitro pelas três expulsões, outra ala de jogadores do Real Madrid se posicionou contra a tentativa de associar o tropeço à arbitragem e reagiu de forma veemente. O programa espanhol "El Chiringuito" relatou arremesso de garrafas e esparadrapos no vestiário, além de informar que Xabi Alonso não teve contato com os atletas após o jogo.

