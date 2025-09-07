Espanha atropela Turquia por 6 a 0 nas Eliminatórias com hat-trick de Merino

A Espanha aplicou um humilhante 6 a 0 na Turquia, neste domingo (7), em partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Pedri (2x), Merino (3x) e Ferrán Torres foram os autores dos gols da partida, que marcou o primeiro duelo entre as joias Lamine Yamal e Arda Güler por suas respectivas seleções.

Fora de casa, os espanhóis não se intimidaram com o lotado Konya Büyükşehir Arena, na cidade de Cônia, e construíram coletivamente o resultado. Aplicando pressão desde o minuto inicial, a seleção comandada por Luis de la Fuente esteve muito sólida na troca de passes, especialmente no campo do adversário, e aproveitaram as (muitas) oportunidades criadas – no que poderia ter sido um placar ainda maior.

A válvula de escape dos turcos foi o meio-campista Arda Güler, que até movimentou o jogo com algumas chances, mas não suficientes para evitar o atropelo dos visitantes. Com a vitória, a Espanha se consolidou na liderança do Grupo E das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Yamal corre com a bola em Turquia x Espanha (Foto: Ozan KOSE / AFP)

⚽ Como foi a partida entre Turquia e Espanha?

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou intenso, com chute dos mandantes no primeiro minuto, obrigando Unai Simón a fazer boa defesa. No entanto, após o susto, a Espanha não deixou os turcos respirarem: em boa troca de passes, Nico Williams bateu colocado e Çakir defendeu. No lance seguinte, contudo, Pedri recebeu na entrada da área, enganou Çalhanoglu e jogou no canto esquerdo da Turquia. Belo gol.

Em um raro momento de infiltração dos turcos, Arda Güler deu lindo passe e deixou Aktürkoğlu na cara do gol, que carimbou a trave e desperdiçou a chance. Para a sorte do atacante, estava impedido. Repetindo o roteiro do primeiro gol, a Espanha revidou o susto com uma linda troca de passes na área do adversário e Merino empurrou para o fundo da rede, ampliando o placar.

Mesmo com a vantagem, a pressão espanhola não parou. A Turquia até conseguiu alguns lances de mais perigo pelo lado esquerdo do campo, mas a Espanha ainda desperdiçou ao menos mais duas chances claras de gol. Na última movimentação da etapa, mais uma boa bola trabalhada pelo setor ofensivo espanhol deixou Merino na cara do gol, marcando o seu segundo na partida.

SEGUNDO TEMPO

A metade final da Espanha conseguiu ser ainda mais dominante que a primeira. Com pouco ímpeto de reação, os turcos viram Ferrán Torres, que entrara no intervalo, receber passe de Yamal em contra-ataque e ampliar. Cinco minutos separaram o terceiro gol de Merino – em lindo tapa na entrada da grande área – do segundo pessoal de Pedri, deixando o placar em 6 a 0 aos 17 minutos apenas, com linda jogada de Oyarzabal que deixou o meio-campista do Barcelona livre para marcar.

Ambos os times efetuaram substituições por volta da metade da etapa: a Turquia evitando um desastre ainda maior, e a Espanha buscando rodar o elenco. A partir disso, o ritmo diminuiu e os espanhóis "tiraram o pé do acelerador", também pelo cansaço natural do jogo. A vitória da Espanha, que já estava muito bem encaminhada no primeiro tempo, foi confirmada pelo placar e pela atuação na soma das etapas.

📄 Escalações

🔴 Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)

Uğurcan Çakır; Mert Müldür (Celik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Elmali (Kadioglu); Hakan Çalhanoğlu (Kökçü), İsmail Yüksek (Özcan); Yunus Akgün (Aydin), Arda Güler; Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

🟡 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi (Rodri), Pedri (De Frutos); Lamine Yamal (Morata), Mikel Oyarzabal (Fermín López), Nico Williams (Ferrán Torres).

✅ Ficha técnica

Turquia 🆚 Espanha

Grupo E – Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: domingo, dia 7 de setembro de 2025, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Konya Büyükşehir Arena, em Cônia (TUR);

🕴️ Arbitragem: Davide Massa (ITA);

🚩 Assistentes: Filippo Meli (ITA), Stefano Alassio (ITA), Matteo Marcenaro (ITA);

📺 VAR: Marco Di Bello (ITA) e Daniele Doveri (ITA);

🥅 Gols: Pedri, 5'/1ºT (0-1); Merino, 21'/2°T (0-2); Merino, 45'/1°T (0-3); Ferrán Torres, 45'/2°T (0-4); Merino, 12'/2°T (0-5); Pedri, 17'/2°T (0-6).

🟨 Cartões amarelos: –

🟥 Cartões vermelhos: –

📆 O que vem por aí para Turquia e Espanha?

Na próxima Data Fifa, em 11 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), as duas seleções voltam a campo. A Espanha, em casa, enfrenta a Geórgia. A Turquia, por sua vez, vai ao Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, para duelo contra a Bulgária.