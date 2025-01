Kylian Mbappé abriu o placar para o Real Madrid, na final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona. O francês recebeu um passe de Vinicius Jr. na intermediária do campo e arrancou com muita velocidade até invadir a área adversária, driblando os defensores e marcando um 'golaço'. A condução da bola em velocidade é uma das principais características do jogador, que causou grande alvoroço na web. Confira:

A decisão da Supercopa da Espanha acontece neste domingo (12), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

Finais entre Real Madrid e Barcelona

Por todas as competições, os clubes também já protagonizaram 17 finais: sete em Copas do Rei, nove Supercopas da Espanha e uma Copa da Liga Espanhola. No retrospecto, o Real Madrid tem quase o dobro de troféus do que o Barcelona, com 11 títulos a seis para os merengues.

Real Madrid: quatro Copas do Rei (1935-36, 1973-74, 2010-11 e 2013-14) e sete Supercopas da Espanha (1987-88, 1989-90, 1992-93, 1996-97, 2011-12, 2016-17 e 2023-24);

Barcelona: três Copas do Rei (1967-68, 1982-83 e 1989-90), uma Copa da Liga Espanhola (1982-83) e duas Supercopas da Espanha (2010-11 e 2022-23).

