Yamal, do Barcelona, é comparado a Neymar após golaço contra o Real Madrid

Lamine Yamal, uma das principais peças ofensivas do Barcelona na temporada, levou torcedores à loucura após marcar um golaço na decisão da Supercopa da Espanha, neste domingo (12), em Jidá. Após ótima jogada individual pelo lado direito do campo, o jogador de apenas 17 anos demonstrou frieza ao finalizar no canto esquerdo de Courtois e empatar o jogo no Estádio King Abdullah Sports City.

Apesar da pouca idade, Lamine Yamal já demonstrou diversas vezes não se apequenar em situações decisivas. A partida entre Barcelona e Real Madrid, pela Supercopa da Espanha, foi apenas mais uma demonstração de maturidade do atleta, que voltou a balançar as redes dos rivais merengues em 2024-25.

Após o golaço anotado, Yamal levou torcedores ao delírio nas redes sociais. No "X", antigo Twitter, o camisa 19 foi comparado a Neymar Jr. pelo estilo de jogo atrevido, característica fundamental do tento anotado ne decisão. Confira reações!

Astro do Barcelona é comparado a Neymar após golaço

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

