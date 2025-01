Zagueiro revela torcida por possível reforço do Flamengo: ‘É bom para todos’

O zagueiro Yuri Matias está no segundo ano no Neftci Baku, do Azerbaijão. Com o vínculo até o fim da temporada 2024/25, o paraibano já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Aberto a novas possibilidades, ele não descarta deixar o clube e cogita uma transferência para o futebol brasileiro. Para isso, o defensor se apega também ao olhar do Flamengo para o país: o time carioca busca a contratação do atacante Juninho, do Qarabag.

— Já posso assinar um pré-contrato. Tive algumas abordagens neste sentido e todas foram do exterior. O meu clube também já tentou renovar com os meus agentes, mas nada definido no momento. Não fecho as portas para nenhum mercado. Estou aberto a novos desafios - comentou o defensor.

Juninho, amigo de Yuri Matias, está próximo de ser reforço do Flamengo. O atacante de 28 anos tem caminho livre para assinar com o Flamengo após a desistência do Sevilla, da Espanha, e o zagueiro comemorou a chance de ver o companheiro de profissão no Azerbaijão vestir a camisa de um grande clube do Brasil:

— Ficamos todos felizes em ver que o Azerbaijão está sendo visto. É bom para todos. Particularmente estou em êxtase torcendo para que dê certo com Juninho. Ele se tornou um grande irmão desde que cheguei aqui, mesmo sendo rivais. Tenho fé que ele vai acertar e vai conseguir mostrar o seu valor.

O zagueiro brasileiro Yuri Matias é amigo de Juninho, atacante que negocia com o Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

De Campina Grande, no interior da Paraíba, Yuri não chegou a atuar nem pelas categorias de base de Treze e Campinense, principais times da cidade. No Brasil, o único time que o zagueiro passou foi o América-PE. Há nove anos no exterior, o jogador também passou por Cluj, onde foi campeão romeno na temporada 2021/22, Académica, de Portugal, Tractor, do Irã, Gaz Metan, da Romênia, e agora o Neftci.

