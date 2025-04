Dupla têm futuro indefinido no Real Madrid; entenda

Figura importantes nas conquistas recentes do Real Madrid, Lucas Vázquez e Luka Modric já passaram dos 32 anos de idade. Neste sentido, são monitorados ano a ano pela diretoria do clube espanhol, que tem o costume de não propor contratos longos a jogadores mais velhos. Fato é que com pouco mais de dois meses para o fim de seus vínculos, a dupla segue com futuro em aberto.

Informações do "Marca", um dos principais jornais da Espanha, apontam que o Real Madrid possui um planejamento interno de negociar os contratos de curto prazo em um período específico com os jogadores mais velhos. Ele costuma acontecer ao fim de abril e início de maio. O intuito do clube é, ao menos, informar se irá estender o vínculo ou não.

Referência e camisa 10 do Real Madrid, Luka Modric vem lidando há algumas temporadas com a questão contratual. Ao fim do último calendário, por exemplo, era esperado que o croata se aposentasse do futebol, como aconteceu com seu companheiro de time, Toni Kroos. O meia, porém, aceitou diminuir sua utilização e começar mais jogos no banco para seguir no clube.

Luka Modric no anúncio de sua renovação com o Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Já Vázquez tem situação mais delicada, visto que é constantemente questionado pela torcida do Real. Mesmo com papel importante em diversas conquistas nos últimos anos, o lateral, que é multifuncional, teve queda de desempenho e, por consequência, aprovação.

Independente da questão com a torcida e o futuro incerto, Lucas Vázquez e Modric seguem sendo considerados peças fundamentais de Ancelotti no Real Madrid. Enquanto o espanhol soma 43 jogos na temporada, o meia já disputou 49.

Real Madrid pode usar brecha permitida pela Fifa em 2025

A calma do Real Madrid pode se dar por uma brecha imposta pela Fifa em virtude da realização do Mundial de Clubes. Para 2025, a entidade irá permitir que os clubes ampliem em mais um mês o contrato com jogadores que estão em fim de vínculo.

A decisão se deve ao fato de que os contratos de jogadores que atuam no futebol europeu terminam ao fim de junho, sendo que o torneio da Fifa tem previsão de acabar apenas em julho. Isto é, se a Fifa não permitisse a extensão opcional de um mês, muitos atletas não poderiam entrar em campo na reta final do Mundial sem antes de renovarem seus contratos, como é o caso de Vázquez e Modric.