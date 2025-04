Após a classificação do Arsenal e da Inter de Milão, a fase das quartas de final da Liga dos Campeões teve seu fim em duelo eletrizantes. O clube inglês e o italiano se juntam à Barcelona e ao Paris Saint-Germain, como semifinalistas da competição. O meio-campista Tchouaméni, do Real Madrid, revelou para qual time irá torcer na reta final da Champions: o PSG. Isso porque o jogador é um dos diversos franceses do elenco merengue.

- Obviamente (vamos torcer pelo PSG). Vimos o jogo deles ontem e, como franceses, estamos felizes que eles se classificaram. Gostaríamos de ter jogado contra eles... mas agora vamos ver como eles se saem - disse Tchouaméni.

O Real Madrid foi eliminado para o Arsenal por 2 a 1, nesta quarta-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu. Bukayo Saka abriu o placar para o clube inglês, Vini Jr empatou, mas Martinelli anotou mais um gol pelos Gunners, que venceram os espanhóis por 5 a 1 no placar agregado.

Com a eliminação, o reencontro entre Mbappé e PSG foi adiado. A derrota merengue, inclusive, foi bem recebida em Paris, de acordo com o jornal 'As', da Espanha. O time francês nunca se classificou contra o Real em fase de mata-mata da Champions, e a presença de Kylian Mbappé seria um desafio a mais.

Como foi a classificação do PSG na semifinal da Champions

Junto do Barcelona, o PSG é um dos favoritos do público para vencer a Champions League, o grande troféu que falta na estante do clube francês. No duelo contra o Aston Villa, os Parisienses vinham com a vantagem no placar agregado e podiam perder por até dois gols de diferença para a classificação.

Aurélien Tchouaméni em ação pelo Real Madrid na Champions League (Foto: AFP)

No entanto, o PSG parecia não querer jogar com a vantagem e começou de forma intensa, fazendo dois gols logo na primeira etapa para assegurar a sua vaga na próxima fase. Porém, o clube inglês não afrouxou e marcou ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Aston Villa pressionava e aos 10 minutos, a equipe, como um trovão, empatou e virou a partida. O que parecia um jogo tranquilo, virou um pesadelo para o PSG. Entretanto, a equipe francesa não se assustou e conseguiu se defender bem, garantindo o resultado e se classificando no placar agregado.

Jogo de ida: PSG 3x1 Aston Villa Jogo de volta: Aston Villa 3x2 PSG

Os duelos de ida da próxima fase serão realizados nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de ida serão nos dias 6 e 7 de maio. A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.