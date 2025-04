A queda do Real Madrid na Champions League segue repercutindo na Europa. O time comandado por Carlo Ancelotti sucumbiu diante do Arsenal nas quartas de final, em duas derrotas, e deu fim a uma campanha irregular e ao sonho do 16º título.

A má atuação no jogo da volta, sem demonstrar soluções para furar o forte bloqueio dos Gunners, foi alvo de críticas de torcedores e de jornais, que inclusive zombaram do desempenho e da queda frente aos ingleses.

O diário espanhol "Marca", por exemplo, detonou o jogo feito no Santiago Bernabéu, e foi direto na manchete desta quinta-feira (17): "sem jogar nada, não há milagres". O "As", na mesma linha, também indicou uma partida abaixo das expectativas na capital espanhola.

O Real Madrid não esteve à altura de sua torcida, não chegou nem perto da virada e caiu diante de um Arsenal superior.

De maneira sarcástica, o periódico catalão "Mundo Deportivo" manchetou um trocadilho com Bukayo Saka, autor do primeiro gol na vitória por 2 a 1. O jornal escreveu: "Sakabó", em referência ao nome do ponta-direita para declarar que o Real "se acabou".

Também em tom irônico, o "Daily Telegraph" se utilizou do nome do time eliminado para enaltecer o Arsenal, e deixou claro que os Gunners são "o que há de Real", além de definir o desempenho no país ibérico como uma aula.

⚽ Real Madrid 1x2 Arsenal: como foi o jogo na Champions?

O Arsenal venceu o Real Madrid por 2 a 1, nesta quarta-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu. Bukayo Saka abriu o placar para o clube inglês, Vini Jr empatou, mas Martinelli anotou mais um gol pelos Gunners, que venceram os espanhóis por 5 a 1 no placar agregado e enfrentam o PSG na semifinal da competição.