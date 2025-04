Real Madrid ganha reforço de peso para final da Copa do Rei

O Real Madrid contará com o retorno de Kylian Mbappé para a final da Copa do Rei contra o Barcelona, no dia 26 de abril. O jogador foi substituído no jogo contra o Arsenal por conta de dores no tornozelo direito, mas foi diagnosticado uma uma leve entorse, segundo a imprensa espanhola.

Na Champions League, Mbappé precisou ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo para a entrada de Endrick, no Real Madrid. Apesar da preocupação, os exames de imagens não conseguiram comprovar uma lesão.

Neste fim de semana, Mbappé não defenderá a equipe após ter sido expulso no duelo contra o Alavés, pela última rodada do Campeonato Espanhol. Na sequência, o Real Madrid deve poupar o francês diante do Getafe, pela 33ª rodada da La Liga, visando a decisão da Copa do Rei.

Com isso, o atacante deve realizar seis jogos pelo Real Madrid antes do início do Mundial de Clubes, que não será um problema para o atleta. No entanto, o francês ainda possui dois compromissos da Data Fifa no início de junho com partidas decisivas pela Liga das Nações.

Mbappé é esperança do Real Madrid na Copa do Rei

Na atual temporada, Mbappé marcou gols pelo Real Madrid em todas as finais disputadas e é a grande esperança de Carlo Ancelotti na decisão da Copa do Rei. O atleta balançou as redes na Supercopa da Europa, Intercontinental de Clubes e na Supercopa da Espanha.