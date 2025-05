Dupla da Premier League fica fora de convocação de Ancelotti

Na primeira convocação do novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira (26), a ausência de João Gomes e André, ambos do Wolverhampton, foi considerada uma surpresa. Na entrevista coletiva após o anúncio dos convocados, Ancelotti justificou a ausência de André.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o treinador italiano, o volante está suspenso por acúmulo de cartões amarelos - o terceiro foi recebido na última partida do Brasil, contra a Argentina, pelas Eliminatórias. Dessa forma, o jogador não teria condições de atuar no primeiro confronto, contra o Equador, no dia 5 de junho, em Guayaquil.

continua após a publicidade

- Essa convocação sai de um pensamento em conjunto. Olhamos os jogadores e pensamos nos melhores nesse momento, considerando todas as dificuldades e os jogadores que estão suspensos, que são dois, o Raphinha e o André - explicou Ancelotti.

André e João Gomes em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Já João Gomes ficou fora por opção técnica. Apesar da boa temporada pelo Wolverhampton, o meio-campista foi preterido na lista, dando lugar a Andrey Santos, atualmente no Strasbourg, da França. Nos Wolves, o atleta foi eleito o “Jogador da Temporada” pelos torcedores do clube inglês, em votação realizada no aplicativo oficial do clube. O ex-Flamengo recebeu 40% dos votos, ficando à frente justamente de André (15%) e Matheus Cunha (13,7%), que completaram o pódio.

continua após a publicidade

Próximos desafios da Seleção Brasileira

Agora devidamente convocada, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 de junho, diante do Equador, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Paraguai, às 21h45 (de Brasília). Vale destacar que a Amarelinha ainda não está matematicamente classificada para o Mundial do próximo ano e precisa vencer para não se complicar nas duas últimas rodadas.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.