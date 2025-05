Dupla brasileira comanda vitória, e Shakhtar conquista Copa da Ucrânia

O Shakhtar Donetsk se sagrou campeão da Copa da Ucrânia ao derrotar o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira (14). A partida terminou empatada por 1 a 1 no tempo normal. Após sair atrás no placar, o Shakhtar buscou o empate com gol do atacante Kauã Elias, ex-Fluminense, e levou a decisão para os pênaltis, onde confirmou o título.

Com atuação decisiva de jogadores brasileiros, o Shakhtar jogou como se estivesse usando a camisa verde e amarela. A equipe sofreu um gol ainda no primeiro tempo, mas reagiu com boas alterações feitas pelo técnico Marino Pušić. Alisson, ex-Atlético-MG, entrou em campo e deu a assistência para o gol de Kauã Elias, ex-Fluminense, que balançou a rede aos 19 minutos da segunda etapa, forçando a disputa por penalidades.

Revelado pelo Fluminense, Kauã Elias chegou ao Shakhtar em fevereiro e marcou, na final, seu segundo gol pelo clube em 11 partidas. Já Alisson, contratado em março, viveu mais um momento especial na temporada: ele já havia sido o herói da classificação para a final com um gol decisivo e, desta vez, somou uma assistência e converteu sua cobrança na disputa por pênaltis. O meia levantou sua terceira taça em 2025.

- É até difícil acreditar que tudo aquilo que sonhei um dia está se realizando. Terceiro título de 2025: um na Seleção, outro com o Galo e agora pelo Shakhtar, num clássico ainda. Fico feliz demais por conseguir contribuir bem nesses dois jogos com um gol, uma assistência e por converter o pênalti na decisão também - afirmou Alisson, após a conquista.

Shakhtar ganhou a Copa da Ucrânia sobre o Dínamo de Kiev (Foto: Reprodução/X)

Conquista da Copa é um alívio para o Shakhtar Donetsk na temporada

A final da Copa chegou em um momento de forte pressão para o Shakhtar Donetsk. Fora da briga pelos principais títulos da temporada, o time havia sido eliminado ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões e via o Dínamo de Kiev disparar na liderança do Campeonato Ucraniano, praticamente fora de alcance.

Com a temporada em declínio, a Copa da Ucrânia se tornou a última chance real de conquista. Mais do que um troféu, o título valia também a manutenção da supremacia no torneio. Uma vitória do Dínamo igualaria o número de conquistas na competição, aumentando ainda mais a tensão na maior rivalidade do futebol ucraniano.

