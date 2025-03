Atlético-MG se despede de atacante vendido ao Shakhtar Donetsk

O Atlético-MG confirmou, nesta segunda-feira (10), a venda do atacante Alisson, de 19 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em publicação nas redes sociais, o clube mineiro se despediu do jogador, que já havia sido anunciado pelo clube ucraniano, e desejou sucesso na carreira do jovem atacante.

- Boa sorte, Alisson. O Galo acertou a venda do atacante para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. É a terceira maior negociação da história do clube. Formado com grande destaque nas categorias de base, o cria do Galo participou de 43 partidas pelo elenco profissional, marcando quatro gols. Que você tenha um futuro brilhante, garoto - postou o Atlético-MG no Instagram.

Alisson assinou contrato com o Shakhtar Donetsk até 2030 e será o nono brasileiro do elenco. O clube ucraniano conta com os zagueiros Vinícius Tobias e Pedro Henrique, o meia Marlon Gomes e os atacantes Pedrinho (que jogou no Atlético-MG de 2022 a 2024), Eguinaldo, Kauã Elias, Newerton e Kevin.

Alisson embarcou para a Ucrânia na sexta-feira (7) e se despediu da torcida atleticana:

- Muito feliz por poder ter essa oportunidade. Realmente, é um sonho poder seguir carreira na Europa. Estou muito feliz e motivado com esse novo objetivo. Espero que tudo dê certo – afirmou ao “Canal do Frossard”.

Alisson revela gratidão ao Atlético-MG por sua formação profissional e pessoal

O jovem atacante agradeceu ao Atlético-MG por sua formação e disse que espera voltar um dia:

- Eu tenho muita gratidão pelo Galo, por tudo o que fizeram. Me formaram como atleta e como pessoa também. Uma gratidão imensa. Vou levar o escudo do Atlético para o resto da minha vida, da minha carreira. Agradeço a todos os funcionários, à comissão, aos companheiros que viraram meus amigos. Agradeço à torcida também, pelo apoio de sempre. Espero um dia poder voltar aqui – disse.

O Atlético-MG fechou a venda do atacante Alisson para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 14 milhões de euros (cerca R$ 87 milhões). Esse valor pode ser maior, caso o jogador atinja metas estabelecidas no contrato, e chegar a 16 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). Como o clube detinha 80% dos direitos econômicos do atacante, receberá cerca de 11,2 milhões de euros (R$ 69,6 milhões) neste primeiro momento. E o clube continuará com 15% do jogador.