O Fluminense confirmou a venda do atacante Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk por um valor inicial de 17 milhões de euros, com possibilidade de adição de mais 2 milhões de euros em bônus, o que totaliza aproximadamente R$ 113 milhões. A transação, que envolve 90% dos direitos do jogador de 18 anos (completará 19 em 28 de março), foi noticiada inicialmente pelo site "ge" e confirmada pelo Lance!.

O clube carioca terá direito a 10% dos direitos em uma futura venda. Kauã Elias deve viajar à Ucrânia nesta terça-feira (4), onde realizará exames médicos antes de assinar o contrato com sua nova equipe.

Shakhtar já acompanhava Kauã Elias

A negociação ocorreu logo após o clássico contra o Botafogo, na última quarta-feira (29) - derrota tricolor por 2 a 1. O Shakhtar Donetsk já demonstrava interesse no jogador há duas temporadas, acompanhando sua evolução desde as categorias de base do Fluminense.

Em 2023, Kauã teve um desempenho notável, participando da campanha do Fluminense na Copa Libertadores e destacando-se no Sul-Americano sub-17 pelo Brasil, onde marcou cinco gols. Em 2024, suas oportunidades no time principal aumentaram, contribuindo para a boa performance do clube no Campeonato Brasileiro.

No ano passado, Kauã Elias chegou a ser sondado por clubes europeus. No entanto, nenhum formalizou uma proposta. O atacante ganhou mais oportunidades pelo Fluminense em 2024. O atacante foi fundamental na arrancada do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Ao todo, já são 44 jogos e sete gols pelo clube.

Kauã Elias nasceu em Uberlândia (MG) e começou a carreira no futsal do Praia Clube. Com dez anos de idade, em 2016, foi observado por um olheiro do Fluminense e convidado para testes em Xerém, bairro de Duque de Caxias onde fica o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, local onde treinam as categorias de base do Tricolor carioca. Assinou seu primeiro contrato profissional com o Flu em 2021.