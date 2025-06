Sob o forte calor do verão norte-americano, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense escrevem a história mais surpreendente aos olhos do mundo do Mundial de Clubes. Assim, a força coletiva do futebol brasileiro ganhou mais um espaço na mídia internacional especializada nesta quinta-feira (26).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal espanhol "As", da Espanha, escreveu um artigo intitulado "Brasil asombra al mundo" . Em tradução, é o significado da frase é "Brasil surpreende o mundo". Para o jornalista Juan Lopesino, não há dúvidas sobre a melhor relação entre expectativa e realidade no Mundial de Clubes, visto que os quatro clubes brasileiros — número recorde por times de cada país — estão classificados para as oitavas de final do torneio.

continua após a publicidade

— O Brasileirão é a melhor competição da América do Sul, disso não havia dúvidas. No entanto, agora o potencial vai muito além, e os clubes do torneio brasileiro estão mostrando ao mundo que também podem competir contra os melhores clubes europeus — escreveu o autor.

Para tentar justificar o sucesso canarinho, o jornal aborda o poder econômico do Brasil em comparação aos outros países sul-americanos — expondo as eliminações de Boca Juniors e River Plate da fase de grupos.

continua após a publicidade

— Elas (equipes brasileiras) têm elencos extensos, com jogadores com vasta experiência na Europa que embarcam em uma aventura no futebol brasileiro ainda em plena capacidade, e um talento precoce que traz qualidade e potencial de vendas a curto prazo — completou o "As".

➡️ Jornal inglês diz que Mundial de Clubes é ‘um torneio brasileiro’; entenda

Seja pela solidez defensiva do Palmeiras, a eficiência do Botafogo, o volume ofensivo do Fluminense ou a força coletiva do Flamengo, os representantes do Brasil têm mostrado que não estão apenas participando do torneio, mas disputando de igual para igual com as grandes potências. À medida que a fase decisiva se aproxima, a expectativa cresce: o futebol brasileiro quer mais, e já provou que tem força para isso.