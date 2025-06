Brasileiro é barrado, e Real Madrid é escalado para encarar RB Salzburg no Mundial

Com Rodrygo barrado da equipe titular novamente, o Real Madrid está escalado para encarar o RB Salzburg, no Mundial de Clubes. A equipe espanhola busca uma vitória para garantir a liderança do Grupo H e enfrentar a Juventus nas oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O técnico Xabi Alonso optou por manter a base da equipe que atuou contra o Pachuca, e o Real Madrid entra em campo com Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Valverde, Bellingham, Güler; Vini Jr e Gonzalo García. Uma das novidades é o retorno do zagueiro alemão ao time titular no lugar de Asencio, que cumpre suspensão após ter sido expulso no jogo anterior.

continua após a publicidade

Por outro lado, Rodrygo segue sendo opção de Xabi Alonso no banco de reservas, como aconteceu diante do Pachuca. No Mundial de Clubes, o brasileiro entrou em campo pelo Real Madrid apenas contra o Al-Hilal, em que contribuiu com uma assistência para o único gol marcado no confronto por Gonzalo García.

O Real Madrid segue sem contar com as presenças de Mbappé, Dani Carvajal, Militão, Alaba e Camavinga no Mundial de Clubes. O atacante retornou aos treinos no campo na quarta-feira (25) após uma gastroenterite, enquanto o quarteto se recupera de lesões sofridas ainda na última temporada.

continua após a publicidade

RB Salzburg escalado para enfrentar o Real Madrid no Mundial

O RB Salzburg também mantém a base e está escalado para enfrentar o Real Madrid no Mundial de Clubes. Os austríacos entram em campo com Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratizig; Nene, Bidstrup, Diabaté e Gloukh; Baidoo e Onisiwo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.