Donnarumma revela motivo de saída do PSG: ‘O treinador tem o poder de decidir’
Goleiro revelou que o treinador Luis Enrique foi enfático sobre a sua saída
Na última terça-feira (2), o Manchester City anunciou a compra de Gianluigi Donnarumma por 35 milhões de euros. Em entrevista coletiva dois dias após a declaração oficial, o goleiro italiano revelou os bastidores de sua saída do Paris Saint-Germain.
Donnarumma esteve presente coletiva de imprensa da seleção italiana, que enfrenta a Estônia na sexta-feira (5), pelas Eliminatórias da Copa 2026. Na entrevista, o goleiro revelou que a influência de Luis Enrique, técnico do PSG, foi decisiva para sua saída.
— Ele foi direto comigo desde os primeiros dias de treinamento. Não sei se estou decepcionado, cada um toma suas próprias decisões, e o treinador tem o poder de decidir. — afirmou Donnarumma
Fora dos planos de Luis Enrique, Donnarumma se despediu da torcida parisiense após a vitória por 1 a 0 sobre o Angers, pela segunda rodada do Campeonato Frances. O jogador, que não foi relacionado para o confronto, recebeu uma despedida "improvisada" no gramado do Parque dos Príncipes. Sem as vestimentas do clube, o goleiro de 26 anos foi ovacionado pela arquibancada, enquanto caminhava pelo gramado.
O impasse entre Donnarumma e PSG se iniciou com as questões evolvendo renovação de contrato do goleiro, que tinha vínculo por expirar em junho de 2026. Apesar do imbróglio, Donnarumma foi um dos destaques da conquista inédita da Liga dos Campeões. Além do principal título do futebol europeu, o goleiro também conquistou o Campeonato Frances e a Copa da França na temporada passada.
