Reforço do Barcelona manda recado: ‘Não vim para jogar na filial’
Joia foi contratada após se recuperar de grave lesão no joelho
Reforço do Barcelona na temporada, Roony Bardghji mandou um recado para os dirigentes do clube catalão. Em coletiva durante a Data Fifa, o sueco de 19 anos afirmou que não assinaria com os culés se fosse para representar o Barça Athlètic, que é equivalente ao Sub-23.
- Não creio que teria fechado com o Barcelona se fosse para jogar na equipe juvenil. Disputei mais de 100 partidas em uma equipe profissional e não aceitaria ir para um time B. Desde o início, tanto o clube, quanto eu sabíamos qual era o plano.
Apesar de ter sido contratado pelo Barcelona, Bardghji não foi relacionado para nenhum dos três primeiros jogos do clube na La Liga. O meia-atacante chegou a participar dos jogos de pré-temporada, como no Troféu Joan Gamper contra o Como, da Itália.
Aos 19 anos, Bardghji chegou no Barcelona para compor o elenco do atual campeão da La Liga. No elenco, Hansi-Flick tem jogadores chaves no setor de meio de campo, como De Jong, Pedri e Gavi, além de atletas com mais experiência no banco de reservas, como Fermín López.
Quem é Bardghji, reforço do Barcelona?
Revelado pelo Copenhagen, Bardghji fez sua estreia profissional na temporada 2021/2022 e não demorou muito para se tornar peça chave na equipe. No entanto, a joia sofreu uma grave lesão ligamentar de joelho em 2024, o que o afastou dos gramados durante quase todo o ano de 2025 até ser contratado pelo Barcelona.
