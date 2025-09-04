Marcos Leonardo pode rescindir contrato com o Al-Hilal; entenda

O atacante Marcos Leonardo considera acionar a FIFA para rescindir seu contrato com o Al-Hilal por justa causa, segundo o jornalista André Hernan. O brasileiro teve sua transferência ao São Paulo bloqueada, ficou de fora da lista de inscritos do clube saudita para a liga nacional desta temporada e crê ter embasamento jurídico por "estar privado de exercer a sua principal função como profissional".

Nos últimos dias, o São Paulo tentou um empréstimo de Marcos Leonardo até o fim de 2025, mas o Al-Hilal pediu cerca de R$ 12 milhões para concluir a negociação, valor que assustou o clube do Morumbis. Para evitar perder o jogador, os sauditas podem emprestá-lo dentro da Arábia Saudita ou visar uma transferência para mercados como Catar, Rússia ou Turquia, que ainda possuem janelas abertas.

Em caso de uma saída por justa causa, o jogador teria direito a receber praticamente todo o valor de salários estipulado no contrato, o que estaria rondando os 20 milhões de euros (R$ 127,3 milhões na cotação atual). Além disso, o brasileiro poderia assinar com qualquer outra equipe. No entanto, o staff de Marcos Leonardo trata a situação com cautela, já que qualquer decisão poderá demorar e atrapalhar os próximos passos de sua carreira.

Marcos Leonardo em ação pelo Al-Hilal (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Números de Marcos Leonardo no Al-Hilal

Pelo Al-Hilal, Marcos Leonardo chegou para ser uma opção à Mitrovic, porém, as lesões do sérvio proporcionaram mais espaço ao brasileiro, que terminou a temporada com 48 partidas disputadas. Ao todo, foram 28 gols, destacando-se inclusive no duelo contra o Manchester City pelo Mundial de Clubes, quando balançou as redes duas vezes.

