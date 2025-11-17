Dois novos países garantem vaga na Copa do Mundo; veja

A Data Fifa segue movimentada, e as vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a se definir. Neste sábado, duas seleções tradicionais confirmaram presença no Mundial: Holanda e Alemanha. Ambas venceram seus compromissos da 10ª rodada das Eliminatórias Europeias e alcançaram a pontuação necessária para carimbar o passaporte.

Alemanha

No Grupo A, Alemanha e Eslováquia chegaram empatadas com 12 pontos, transformando o confronto direto na Red Bull Arena em uma verdadeira final pela vaga. Com melhor saldo de gols, os alemães já entrava em campo, podendo até empatar, mas não deixou margem para dúvidas: construiu vantagem ainda no primeiro tempo e encaminhou a classificação sem sustos.

Woltemade abriu o placar logo cedo, aproveitando o bom início alemão. A equipe de Julian Nagelsmann dominava as ações, criava com facilidade e, minutos depois, ampliou com Gnabry. A superioridade técnica ficou ainda mais evidente no fim da etapa inicial, quando Leroy Sané balançou a rede duas vezes e deixou a Alemanha confortavelmente à frente. Com o resultado parcial, os tetracampeões mundiais garantiram a vaga para 2026.

Woltemade comemorando o gol da Alemanha (Foto: Odd Andersen/AFP)

Na segunda etapa, a Alemanha abaixou o ritmo, mas seguiu com o controle da posse de bola. Já com alguns reservas em campo, Ridle Baku marcou o quinto gol dos alemães. Nos acréscimos, Assan Ouédraogo balançou as redes e deu números finais a partida, 6 a 0.

Tetracampeã mundial, a seleção alemã retorna ao Mundial pela 19ª vez consecutiva. Desde o último título, em 2014, a Alemanha teve campanhas ruins nas últimas edições, com duas eliminações precoces na fase de grupos.

Holanda

No Grupo G, o cenário da Holanda era ainda mais tranquilo. Jogando em casa e com grande vantagem no saldo de gols, a seleção de Ronald Koeman poderia até se classificar mesmo em caso de derrota para a Lituânia. Porém, a Laranja Mecânica não quis depender de combinações e tratou de resolver por conta própria.

Logo no início do jogo, Tijjani Reijnders aproveitou a pressão inicial e marcou o primeiro gol da partida, pavimentando o caminho para a confirmação da vaga. Com 17 pontos antes da bola rolar, os holandeses sabiam que qualquer pontuação tornaria impossível uma ultrapassagem da Polônia — que precisava, além de vencer Malta, tirar larga diferença no saldo de gols. Com o placar parcial favorável, a Holanda assegurou matematicamente sua classificação.

Reijnders comemorando o gol da Holanda (Foto: John Thys/AFP)

Na segunda etapa, os holandeses voaram e, em um espaço de quatro minutos, marcou três vezes, com Cody Gakpo, Xavi Simons e Donyell Malen. Com a goleada, a Holanda garantiu a liderança do Grupo G e se classificou

Seleções da Europa já classificadas para a Copa do Mundo

Até agora, Inglaterra, França, Croácia, Portugal e Noruega já haviam garantido lugar no Mundial. Agora, juntam-se a elas Alemanha e Holanda. Outras seleções tradicionais, como Espanha, Bélgica e Suíça, estão perto de assegurar a vaga.

Enquanto isso, Itália, Suécia, Albânia, Tchéquia, Romênia, Irlanda, Ucrânia e Irlanda do Norte já têm presença confirmada na repescagem continental, marcada para março de 2026, que distribuirá quatro lugares para a Copa.

Todas as seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026

Canadá (país-sede) Estados Unidos (país-sede) México (país-sede) Brasil (América do Sul) Equador (América do Sul) Uruguai (América do Sul) Colômbia (América do Sul) Paraguai (América do Sul) Argentina (América do Sul) Japão (Ásia) Irã (Ásia) Uzbequistão (Ásia) Coreia do Sul (Ásia) Jordânia (Ásia) Austrália (Ásia) Catar (Ásia) Arábia Saudita (Ásia) Nova Zelândia (Oceania) Marrocos (África) Tunísia (África) Egito (África) Argélia (África) Gana (África) Cabo Verde (África) África do Sul (África) Costa do Marfim (África) Senegal (África) Inglaterra (Europa) França (Europa) Croácia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Alemanha (Europa) Holanda (Europa)

