Brasil x Tunísia: veja diferença no valor de mercado dos elencos

O Brasil enfrenta a Tunísia nesta terça-feira. Um duelo da seleção pentacampeã contra uma africana que também vem de vitória. Do sul-americano sétimo colocado no ranking da Fifa contra o 43º colocado da lista. Mas a maior disparidade entre os adversários vem agora: enquanto os brasileiros valem mais de € 900 milhões, os tunisianos não chegam a € 75 milhões.

Pois é. De acordo com o site especializado Transfermarkt, os respectivos valores de mercado exatos dos elencos são € 913,3 milhões e € 74,9 milhões. Os jogadores do Brasil valem mais 12 vezes mais. E a vantagem brasileira se mantém mesmo com a ausência do lesionado Gabriel Magalhães. O zagueiro do Arsenal está avaliado em € 75 milhões - mais do que todo o grupo adversário.

O defensor é o quarto jogador mais valioso da convocação. À frente dele estão apenas Bruno Guimarães (€ 80 milhões), Rodrygo (€ 80 milhões) e Vini Jr (€ 150 milhões).

Do lado de lá

Na Túnisia, o jogador de maior valor de mercado é o meia Hannibal Mejbri: € 12 milhões aos 22 anos. Para efeito de comparação, somente oito jogadores da atual Seleção Brasileira valem menos. E destes, seis têm, pelo menos, € 29 anos.

Existe, portanto, uma diferença de hierarquia entre os jogadores do Brasil e da Tunísia. Os da seleção africana defendem, de modo geral, equipes do continente natal ou da Ásia. Alguns estão em clubes menos tradicionais da Europa.

