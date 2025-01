O diretor de futebol do Barcelona, Deco, descartou qualquer possibilidade de retorno de Neymar ao clube espanhol. Segundo entrevista concedida à "TNT", houve aproximações com o astro para um regresso, mas as conversas não avançaram.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Leifert não aprova retorno de Neymar ao Santos: ‘Sem projeto’

Um dos principais motivos pelos quais o brasileiro não deve retornar ao clube é a situação econômica do Barça.

- A volta do Neymar ao Barcelona sempre foi uma possibilidade distante. E, desde sua ida para a Arábia Saudita, nossa percepção é que ele é um jogador caro, com grande exigência econômica. Isso nos afeta muito em relação às normas de fair play financeiro de La Liga - explicou.

O Santos também se movimenta para tentar o retorno do ídolo à Vila Belmiro, ainda este ano.

- Honestamente, não sei qual será a decisão que ele vai tomar, mas, no momento, a felicidade dele é o mais importante - completou o diretor do Barcelona.

continua após a publicidade

➡️ Rescisão contratual com Al-Hilal é chave para volta de Neymar ao Santos

Diretor de futebol do Barcelona descarta qualquer possibilidade de retorno de Neymar (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Situação de Neymar

A efetivação do retorno de Neymar ao Santos ainda depende da resolução da situação contratual com o Al-Hilal. A rescisão do contrato com o clube saudita, que inclui a questão da dívida de 65 milhões de dólares devida a Neymar até 30 de junho, ainda está pendente. Espera-se que um acordo para a redução dessa dívida e o parcelamento do saldo permita a liberação do jogador pelo Al-Hilal.

Do outro lado, as negociações entre Neymar pai e a gestão do Santos avançaram, indicando um interesse mútuo no retorno do atleta ao Brasil. O Al-Hilal, ciente dessa aproximação e com o técnico Jorge Jesus indicando que Neymar não está nos planos futuros do clube, vê a rescisão contratual como o último obstáculo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas