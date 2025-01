Tiago Leifert não aprova retorno de Neymar ao Santos: ‘Sem projeto’

O jornalista Tiago Leifert detonou o interesse do Santos em contar com Neymar nesta temporada. O clube paulista recentemente chegou a um acordo com o atacante. Contudo, o negócio trava devido ao atual contrato do atleta com o Al-Hilal, que se encerra apenas em junho deste ano.

O possível retorno do Menino da Vila deixou a torcida do Pexixe eufórica, mas Tiago Leifert não aprovou o negócio. Para ele, se a transferência acontecer será mais por conta de fatores emocionais do que racionais. Apesar disso, o comunicador aprovou o retorno de Neymar para o futebol brasileiro e ainda apontou um outro destino.

- Já acho que ele tinha que ter voltado (para o Brasil) antes de ter assinado com o Al-Hilal. Acho que é a melhor opção hoje. Mas essa ida ao Santos? Puramente emocional. Coração 100%. Não tem projeto, não tem dinheiro e não tem time. Vamos trabalhar na honestidade. Não tem. Se tivesse proposta do Flamengo, por exemplo, não teria nem o que pensar. Nada - disse o jornalista.

Neymar no Santos?

O retorno de Neymar ao Santos é um sonho que ainda enfrenta obstáculos significativos. Embora o Peixe esteja otimista - o clube trabalha com a possibilidade de um empréstimo curto e acena também com um contrato definitivo, caso ele consiga sua rescisão com o Al Hilal.

A situação contratual do jogador com o clube saudita é o maior empecilho para o retorno do Menino da Vila. O clube, que não inscreveu Neymar na Liga Saudita devido à forma física de Neymar e ao fato de ele ocupar uma vaga de jogador estrangeiro, não está disposto a rescindir o contrato do jogador, que vai até junho deste ano. Neymar também não aceita encerrar seu vínculo sem receber o valor referente ao restante do contrato.

Embora o Al Hilal deseje contar com Neymar no Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano, o brasileiro busca retomar sua carreira em um clube onde possa jogar regularmente. Desde sua transferência para o time saudita, Neymar disputou apenas sete partidas e marcou um gol. É neste cenário, que um retorno ao futebol brasileiro aparenta agradar o jogador.