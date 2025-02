Não sabe como começar as suas apostas na Luva bet? Neste guia vamos apresentar as principais opções de esportes e como colocar os seus palpites na operadora.

Além disso, você saberá mais sobre a confiabilidade da casa de apostas e quais são os seus principais recursos, como um código promocional Luva bet.

A Luva bet é confiável?

Ao se cadastrar e apostar na Luva bet, você vai precisar fornecer alguns dados pessoais e informações bancárias. Portanto, é natural se questionar se a plataforma é confiável.

Nesse sentido, podemos afirmar que a Luva bet Brasil é segura para todos os jogadores, uma vez que possui o protocolo SSL de criptografia. Este protocolo garante uma comunicação segura e criptografada entre um servidor e um cliente, evitando que terceiros possam interceptar ou modificar as informações fornecidas. Portanto, não precisa se preocupar em fornecer os seus dados para o site.

No mais, a Luva bet está verificada no Reclame Aqui com boas avaliações dos clientes. Nos últimos seis meses a empresa respondeu a 92% das reclamações feitas no portal e resolveu 87,5% delas. Assim, sua nota entre os consumidores consiste em 8.2/10.

É legal apostar na Luva bet no Brasil?

As apostas online são legalizadas no Brasil desde 2018, porém, o setor ficou sem uma regulamentação clara até o início de 2023. Antes os sites de apostas tinham licenças internacionais emitidas por entidades de Curaçao ou Malta, por exemplo.

No entanto, a partir de 2023 o Governo Brasileiro começou a trabalhar em um conjunto de leis para as empresas de apostas. Agora, as casas de apostas precisam ter uma licença específica para atuar no Brasil, além de cumprirem outras regras relacionadas a arrecadação de impostos e aumento da fiscalização.

A Luva bet é operada pela F12 do Brasil Jogos Eletrônicos Ltda, operadora autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Portanto, ao visitar o site da Sigap (Sistema de Gestão de Apostas), verá que a plataforma já se aplicou para adquirir a licença brasileira, estando assim totalmente legal no país.

Como fazer o cadastro na Luva bet?

Antes de explicarmos como fazer o cadastro na Luva bet Brasil, é importante destacar que esta é uma plataforma de apostas exclusiva para maiores de 18 anos. Afinal, as apostas na Luva bet são feitas com dinheiro real.

Se você possui a idade mínima necessária, poderá criar a sua conta com facilidade. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

1 - Acesse o site oficial da Luva bet Brasil pelo computador ou celular;

2 - Clique em Registre-se;

3 - Digite os dados solicitados corretamente;

4 - Leia os Termos e condições assinale se está de acordo com os mesmos;

5 - Clique em Próximo para criar a sua conta.

Depois de se cadastrar no site, você também pode usar os bônus da Luva bet para clientes já registrados, caso haja algum disponível.

De todo modo, lembre-se de conferir os termos e condições de qualquer oferta no futuro. Por enquanto não encontramos qualquer código promocional da Luva bet.

Como apostar na Luva bet?

Fazer as suas apostas na Luva bet não é nada complicado. Para começar, você vai precisar ter uma conta ativa no site, por isso, se ainda não possui uma, basta seguir o passo a passo acima para completar o seu cadastro.

Com a sua conta feita, o próximo passo é colocar um saldo para começar a apostar. Os depósitos na Luva bet podem ser feitos através do Pix, um dos métodos mais práticos e seguros do mercado. Mas vamos falar mais sobre as transferências de depósitos e saques mais adiante.

Por fim, basta selecionar os esportes ou jogos de cassino para começar a fazer apostas na Luva bet. Nesse sentido, destacamos que a plataforma oferece uma boa variedade de opções que agradam a diferentes estilos de jogadores.

A Luvabet traz odds competitivas para apostas esportivas | Crédito: Reprodução / Luva bet

Opções de apostas esportivas na Luva bet

Como já adiantamos, a Luva Bet possui diversas possibilidades de apostas. Nos esportes, por exemplo, a casa inclui opções menos convencionais no Brasil, beisebol, críquete e hóquei no gelo. No entanto, é claro que a plataforma também oferece as categorias mais populares entre os jogadores, como o futebol, basquete, vôlei, tênis e até mesmo e-sports. Vamos falar mais sobre elas abaixo.

Futebol na Luva bet

Um dos esportes com maior destaque na Luva bet é sem dúvidas o futebol, afinal, esta é a modalidade mais popular entre os jogadores brasileiros. Portanto, ao acessar a plataforma, você pode escolher entre diferentes campeonatos nacionais e internacionais para apostar. Veja abaixo alguns deles:

Campeonato Brasileiro;

Libertadores;

Copa Sul Americana;

La Liga;

Liga dos Campeões;

Entre outros.

Além da variedade de campeonatos, o futebol na Luva bet possui diferentes tipos de apostas na Luva bet. A própria dinâmica dos jogos permite que você escolha não só o palpite no vencedor, mas se as duas equipes vão marcar um gol, qual será o placar exato, entre diversas outras possibilidades.

Basquete

Outro esporte popular para apostas no Brasil é o basquete e, assim como acontece no futebol, a Luva bet apresenta diversos tipos de campeonatos no site. No entanto, não há tantos mercados de apostas como na opção anterior. Porém, isso não acontece devido a uma falha da plataforma, mas sim pela dinâmica do próprio esporte. De todo modo, listamos algumas ligas em que você pode colocar um palpite:

NBA; NCAA; WNCAA; NBB; Euroliga; Entre outros.

Tênis

O tênis tem se tornado cada vez mais popular nas casas de apostas devido à sua dinâmica imprevisível e aos torneios de grande visibilidade. A natureza individual do esporte permite uma análise mais detalhada de estatísticas e desempenho dos jogadores, o que atrai cada vez mais apostadores.

Além disso, a frequência dos torneios e a variedade de mercados de apostas, como vencedores de sets e jogos ao vivo, contribuem para o aumento do interesse. Veja alguns campeonatos disponíveis na Luva bet abaixo:

Wimbledon Men’s 2025; Roland Garros Masculino; Australian Open - Mixed Double; Grand Slam; Pro Series; Entre outros.

e-Sports

Além dos esportes tradicionais, a Luva bet também inclui uma boa variedade de e-sports em seu catálogo. Portanto, se a sua preferência for por jogos eletrônicos, saiba que também existem possibilidades de palpite nesse mercado. Veja abaixo algumas das opções mais populares do site:

League of Legeds;

CS2;

Valorant;

StarCraft II.

Vôlei

Por fim, vale a pena destacar o voleibol na Luva bet, já que a plataforma também inclui diversos tipos de campeonatos tanto nacionais como internacionais nessa modalidade. Nas partidas, você pode fazer palpites tanto no vencedor final como no total de pontos e handicaps. Veja alguns dos principais torneios abaixo:

CEV Cup Women;

Superliga Masculina e Feminina;

Superliga B;

Bundesliga;

Entre outros.

Mercados de apostas na Luva bet

Os mercados de apostas na Luva bet nada mais são do que os tipos de palpites que você pode fazer em um determinado evento esportivo. Cada mercado funciona de uma forma diferente, com base em resultados específicos ou até mesmo em situações dentro de uma partida.

Como o futebol é a modalidade mais procurada entre os jogadores, vamos falar de algumas de suas opções de apostas mais populares. Algumas delas também podem ser encontradas em outros esportes da plataforma, portanto, vale a pena visitar o site oficial para saber mais detalhes.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Também conhecido como o mercado de Resultado Final, o 1x2 é um dos mais conhecidos entre os jogadores. Ele consiste na previsão do desfecho de uma partida, ou seja, você pode apostar na vitória do time da casa, empate ou vitória do time visitante no futebol.

Dupla chance

Semelhante ao mercado anterior, aqui você também tenta prever o resultado final de uma partida, mas podendo colocar dois palpites simultaneamente. Portanto, você pode fazer uma aposta na vitória do time da casa + empate, na vitória do time visitante + empate ou então na vitória das duas equipes. Ou seja, as suas chances de acerto aumentam. Por outro lado, as odds desse mercado costumam ser mais baixas.

Empate Anula

Ainda baseado no resultado final de uma partida, o mercado de Empate Anula Aposta elimina uma das possibilidades de desfecho: o empate. Portanto, ao escolher esta opção, você poderá receber o valor do seu palpite de volta caso a partida termine com o placar igual para os dois times.

Ambas as equipes marcam

Ao contrário dos mercados anteriores, o resultado final não importa nesta opção. Aqui, você só precisa escolher se as duas equipes irão marcar ao menos um gol durante a partida ou não, independente de quem vença no final.

Apostas Futuras

Além das apostas em partidas específicas, a Luva bet também possibilita apostas a longo prazo em determinados campeonatos. Isso significa que você pode colocar uma aposta no vencedor final de um torneio, por exemplo.

Entretanto, quanto mais longe estiver da conclusão da competição, poderá ser mais difícil prever com exatidão qual time levantará a taça. Afinal, o futebol é cheio de reviravoltas e surpresas.

Odds na Luva bet

As odds, também conhecidas como cotações, representam as probabilidades de um desfecho acontecer em um evento esportivo. Isso vale tanto para a vitória de uma equipe como o número de gols que serão marcados, por exemplo. Além disso, são esses valores que determinam o potencial retorno de uma aposta em caso de acerto.

A Luva bet usa odds decimais para as suas apostas, assim como acontece em outras plataformas do Brasil. A dinâmica é bem simples: se apostar na R$10 na vitória de uma equipe X com odds de 2.0, por exemplo, poderá receber R$20 de retorno. Ou seja, basta multiplicar o montante que deseja investir pelo valor das odds escolhidas.

Em geral, odds mais baixas estão associadas a eventos mais prováveis de acontecerem. No entanto, é importante lembrar que o futebol e outros esportes podem sempre apresentar reviravoltas e surpresas.

Odds da Luva bet

Em geral, as odds apresentadas na Luva bet para os eventos esportivos são bem semelhantes aos valores de outras casas de apostas no mercado. Em alguns casos as cotações podem ser mais altas ou mais baixas do que uma determinada concorrente, por isso, é importante avaliar cada caso individualmente.

No mais, as odds da Luva bet podem ter alterações a qualquer momento, assim como acontece em outras casas de apostas. Afinal, as probabilidades serão recalculadas com base nos lances de cada partida, gols marcados, faltas, entre outros eventos.

A Luvabet oferece diferentes mercados de apostas e a possibilidade de apostas ao vivo

Apostas ao vivo na Luva bet

Além das apostas em pré-jogos, é possível fazer apostas na Luva bet enquanto o evento esportivo está acontecendo em tempo real. Nestes casos, as odds são ainda mais dinâmicas conforme o jogo se desenrola.

Esse tipo de aposta pode ser mais interessante para os jogadores mais conservadores. Afinal, aqui é possível avaliar o desempenho das equipes e atletas antes de investir em um palpite.

A Luva bet tem Live streaming?

O live stream é uma funcionalidade que permite aos jogadores assistir aos jogos ao vivo diretamente em uma plataforma de apostas. Com esse recurso, fica ainda mais prático avaliar o desempenho das equipes para fazer os palpites ao vivo.

Infelizmente a Luva bet ainda não disponibiliza essa função para os apostadores, o que pode ser considerado um ponto negativo da casa. Além disso, a plataforma também não mostra paineis com as estatísticas dos jogos ao vivo, algo que poderia auxiliar os palpites em tempo real.

Opção de Cash Out

O cash out é uma função que permite ao jogador encerrar uma aposta antes do fim de um evento. Com isso, é possível garantir parte de um potencial retorno adiantado ou até mesmo minimizar uma perda.

A Luva bet disponibiliza o cash out em alguns eventos esportivos, porém, é importante que você saiba avaliar quando vale a pena utilizá-lo. Vamos exemplificar com uma situação hipotética: imagine que você apostou na vitória do Corinthians sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se o Timão estiver ganhando, porém, ao longo da partida parecer estar perdendo sua força, poderá fazer o cash out para garantir parte do potencial retorno antes de uma possível reviravolta.

Por outro lado, se nesta partida hipotética observar que a equipe rubro negra está muito melhor e não há chances de reviravolta, também pode ativar o cash out para minimizar a perda. De todo modo, vale ressaltar que nem sempre esta opção está ativa no site de apostas. Ou seja, é preciso avaliar cada caso individualmente.

App Luva bet

Muitas casas de apostas desenvolveram aplicativos móveis para aprimorar a experiência de apostas pelo celular ou tablet. Esses apps costumam ter uma interface otimizada para telas menores e com as mesmas funcionalidades encontradas na versão desktop.

Até o momento deste artigo a Luva bet não desenvolveu qualquer aplicativo, nem para Android e nem para iOS. Entretanto, isso não significa que não possa fazer apostas na Luva bet em dispositivos móveis.

Apesar de não apresentar um app da Luva bet, a plataforma desenvolveu um site móvel bem eficiente. Portanto, basta acessá-lo de qualquer navegador para começar os seus palpites.

Como baixar Luva bet para Android (apk)?

Ainda que não seja possível fazer download de um apk da Luva bet em aparelhos Android, você pode criar um ícone de atalho para o site. Desse modo, você pode acessar a plataforma mais rapidamente, tal qual faria com um apk da Luva bet. Veja como abaixo:

1 - Acesse o site oficial da Luva bet Brasil pelo navegador;

2 - Clique no ícone de compartilhamento;

3 - Selecione a opção Adicionar à tela de início;

4 - Digite o nome do seu atalho;

5 - Clique em Adicionar para concluir.

Como baixar o app da Luva bet no iOS?

Assim como no Android, você também pode fazer um ícone de atalho para acessar o site da Luva bet rapidamente. Os passos são basicamente os mesmos que mencionamos acima, com botões de seleção com textos bem semelhantes.

Métodos de pagamento na Luva bet

Por enquanto o único método de pagamento disponível na Luva bet é o Pix. Por um lado, este é um dos procedimentos mais utilizados entre os brasileiros, tanto pela sua praticidade como pela segurança. No entanto, este pode ser um aspecto negativo para jogadores que tenham outras preferências nesse sentido.

Como fazer depósitos na Luva bet?

Para fazer um depósito na Luva bet, você deve antes de tudo se cadastrar na plataforma de apostas. Depois, basta seguir o passo a passo:

1 - Acesse o site oficial da Luva bet Brasil;

2 - Efetue o login na Luva bet;

3 - Clique na opção de depósito;

4 - Selecione o Pix como método de pagamento;

5 - Insira R$2 ou mais para a sua conta e complete a transação.

Se houver um bônus da Luva bet disponível no site, lembre-se de conferir os requisitos mínimos de depósito antes de começar a apostar.

Como fazer saques na Luva bet?

Os saques na Luva bet podem ser feitos a partir de R$10, desde que você tenha cumprido com todo o regulamento da casa. Por isso, recomendamos que leia todos os termos e condições antes mesmo de se cadastrar no site. No mais, o processo de retirada é bem simples:

1 - Acesse o site da Luva bet e efetue o seu login;

2 - Clique em Menu e selecione a sua carteira digital;

3 - Toque em Sacar;

4 - Insira o valor da sua retirada;

5 - Finalize a transferência.

Caso tenha utilizado um bônus da Luva bet, lembre-se de conferir os requisitos de rollover antes de solicitar um saque. Caso contrário, poderá ter dificuldades na hora da sua retirada.

Suporte Luva bet - Atendimento ao Cliente

É natural ter dúvidas sobre os bônus da Luva bet ou outros serviços da casa de apostas. Por isso, avaliamos o funcionamento do atendimento ao cliente da Luva bet.

A casa oferece um chat ao vivo, serviço de suporte em tempo real que providencia respostas rápidas e eficientes. Além disso, você também pode acessar a Central de Ajuda da plataforma para encontrar respostas de dúvidas frequentes entre os apostadores.

Perguntas Frequentes sobre a Luva bet

Para concluir este guia, respondemos algumas das perguntas mais comuns entre os jogadores da Luva bet. Caso não tenha encontrado o que procura aqui, não hesite em contactar o suporte da empresa.

O que é Luva bet?

A Luva bet é uma casa de apostas online que opera com dinheiro real. Portanto, é um site exclusivo para maiores de 18 anos.

Como funciona a Luva bet?

A Luva bet proporciona diferentes esportes e jogos de cassino para os jogadores. Para começar, é preciso se cadastrar e depositar R$2 ou mais na conta recém-criada. Depois disso, basta escolher os tipos de apostas na Luva bet e aguardar pelo resultado.

Além disso, recomendamos que veja se a plataforma está oferecendo algum bônus da Luva bet para clientes já registrados.

O que significa handicap asiático na Luva bet?

O handicap asiático é um mercado de apostas criado para equilibrar as chances entre equipes de forças desiguais. Isso é feito criando uma vantagem ou desvantagem fictícia para uma das equipes antes do jogo começar.

O que é Cash Out na Luva bet?

O cash out da Luva bet é um recurso que permite ao jogador encerrar uma aposta antes da conclusão de um evento. Assim, é possível garantir parte de um potencial retorno ou então minimizar uma perda. No entanto, a função nem sempre está disponível.

Existe um código promocional da Luva bet?

Por enquanto não encontramos um código promocional ou bônus da Luva bet. No entanto, a empresa está sempre atualizando o seu site neste sentido.