A Data Fifa é uma época em que a entidade máxima do futebol reserva períodos das temporadas do futebol para os jogos entre seleções. No entanto, benefícios e desafios são propostos aos clubes durante a pausa dos campeonatos nacionais. O Lance! mostra os impactos das Datas Fifa em competições, como o Brasileirão.

O que é a Data Fifa?

A Data Fifa é o período em que os times são obrigados a ceder os seus jogadores às seleções nacionais. É também conhecida como Calendário Oficial de Partidas Internacionais da Fifa. Neste período, os campeonatos nacionais de cada país também param para a disputa dos jogos de seleções. As competições que a entidade qualifica na Data Fifa são: Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa e as Eliminatórias para cada continente.

Confira como os impactos das Datas Fifa afetam os campeonatos nacionais (Foto: MICHAEL BUHOLZER / AFP)

Quais os impactos das Datas Fifa nos Campeonatos Nacionais?

Interrupção do calendário

O impacto mais drástico das Datas Fifa está na paralisação do calendário doméstico dos clubes. Recentemente, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), optou por também parar o Brasileirão durante o período de jogos entre seleções. Esse período pode variar de 10 a 14 dias, mas a entidade máxima do futebol brasileiro já marcou jogos atrasados durante a Data Fifa.

Mesmo com o período valioso para a recuperação de atletas, desafios também são encontrados nesta paralisação.

Convocação de jogadores importantes

A grande preocupação dos clubes gira em torno da convocação de seus principais atletas, muito por conta do risco de lesões atuando pela seleção, fazendo com que um jogador de importância possa perder jogos importantes da temporada por seu clube, além de desgastar o atleta ainda mais.

Medidas tomadas pela CBF durante Datas Fifa

Para compensar os clubes em situações de jogos e lesões de atletas, a CBF assume algumas medidas para compensar o seu calendário e lidar de uma maneira melhor com as interrupções.

Além de realizar alguns ajustes de calendário, com jogos atrasados do Brasileirão acontecendo durante a Data Fifa e também da possibilidade de inversão de mandos de campo para facilitar logísticas entre clubes, a entidade também disponibiliza uma compensação financeira aos times que tiveram jogadores lesionados, que podem chegar até quase R$47 milhões.

A CBF realiza medidas para tentar beneficiar os clubes que tiveram jogadores convocados e o calendário do futebol brasileiro (Foto: Divulgação/CBF)

Confira o calendário das Datas Fifa até 2030

Calendário de 2025

17 a 25 de Março - Eliminatórias

02 a 10 de Junho – Eliminatórias

01 a 09 de Setembro – Eliminatórias

06 a 14 de Outubro – Amistosos

10 a 18 de Novembro – Amistosos

Calendário de 2026

23 a 31 de Março – Amistosos

01 a 09 de Junho – Amistosos

Junho/Julho – Copa do Mundo (datas ainda precisam ser confirmadas)

21 de Setembro a 06 de Outubro – Data Fifa

09 a 17 de novembro – Data Fifa

Calendário de 2027

22 a 30 de Março – Data Fifa

07 a 15 de Junho – Data Fifa

20 de Setembro a 05 de Outubro – Data Fifa

08 a 16 de Novembro – Data Fifa

Calendário de 2028

20 a 28 de Março – Data Fifa

29 de Maio a 06 de Junho – Data Fifa

Junho/Julho – Copa América e Eurocopa (datas ainda precisam ser confirmadas)

18 de Setembro a 03 de Outubro – Data Fifa

13 a 21 de Novembro – Data Fifa

Calendário de 2029

19 a 27 de Março – Data Fifa

04 a 12 de Junho – Data Fifa

29 de Setembro a 09 de Outubro – Data Fifa

12 a 20 de Novembro - Data Fifa

Calendário de 2030