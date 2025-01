O Santos está finalizando os preparativos para anunciar a contratação do atacante Neymar, com previsão de retorno ao clube que o revelou já no início de fevereiro de 2025, estendendo-se até junho, com possibilidade de prorrogação até a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Ex-jogador questiona possível volta de Neymar ao Santos e sugere outro clube ao craque

Nos bastidores, o Santos tem realizado reuniões com os patrocinadores para ajustar acordos e ampliar o suporte financeiro, antecipando o aumento de visibilidade que a presença de Neymar trará. A parceria com a Umbro, fornecedora de material esportivo, também está sendo fortalecida para atender à demanda esperada por camisas do jogador, segundo informações do site "ge".

Além disso, o clube busca novos parceiros comerciais, buscando acordos que capitalizem os primeiros cinco meses de Neymar no futebol brasileiro. A diretoria acredita que um planejamento eficaz nos primeiros 90 dias pode aumentar as chances de manter o jogador por um período mais extenso

continua após a publicidade

Dívida de Al-Hilal com Neymar pode ajudar na rescisão

A efetivação do retorno de Neymar ao Santos ainda depende da resolução da situação contratual com o Al-Hilal. A rescisão do contrato com o clube saudita, que inclui a questão da dívida de 65 milhões de dólares devida a Neymar até 30 de junho, ainda está pendente. Espera-se que um acordo para a redução dessa dívida e o parcelamento do saldo permita a liberação do jogador pelo Al-Hilal.

Do outro lado, as negociações entre Neymar pai e a gestão do Santos avançaram, indicando um interesse mútuo no retorno do atleta ao Brasil. O Al-Hilal, ciente dessa aproximação e com o técnico Jorge Jesus indicando que Neymar não está nos planos futuros do clube, vê a rescisão contratual como o último obstáculo.

continua após a publicidade

Neymar no dia de seu primeiro gol pelo Santos (Foto: Ivan Storti/ Lancepress!)