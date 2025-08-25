Órgão internacional detona Barcelona por parceria com o Congo

A Anistia Internacional, órgão que defende os direitos humanos de maneira não governamental, detonou o Barcelona por um acordo com a República Democrática do Congo. O clube catalão fechou uma parceria com o país, que é palco de uma guerra com Ruanda na África.

continua após a publicidade

➡️ Após especulações, Lamine Yamal ‘assume’ romance com cantora argentina

Em comunicado, a entidade apontou que "o esporte não pode ser uma vitrine para encobrir violações de direitos humanos", e se utilizou de casos de abusos de direitos humanos no Congo como motivos para criticar o acordo.

- Neste conflito, uma coalização mais ou menos estruturada de grupos armados apoiados pelo exército congolês cometeram violações coletivas de mulheres e abusos generalizados contra os direitos humanos da população civil - declarou a entidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Acordo entre Barcelona e Congo

A parceria, válida até 2029, renderá ao clube catalão 10 milhões de euros por temporada – cerca de R$ 64,1 milhões anuais – totalizando 40 milhões de euros ao longo de quatro anos. A marca “RD Congo – Cœur de Afrique” (Coração da África) será estampada nas costas dos uniformes das equipes profissionais do Barcelona ao longo desta temporada, como já foi nos jogos iniciais de La Liga.

continua após a publicidade

A parceria ainda contempla a criação da “Casa da RDC” dentro do Camp Nou, que servirá como espaço de promoção cultural e esportiva do país africano. A proposta é transformar o estádio do Barcelona em uma vitrine para divulgar a diversidade, a história e os valores da RDC ao público europeu. O país também tem acordos de patrocínio com Monaco e Milan, que devem seguir iniciativas semelhantes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.