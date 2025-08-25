menu hamburguer
Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti abre o jogo sobre ausência de Neymar na Seleção: ‘ Não precisamos testar’

Neymar acumula vinte partidas desde o retorno à Baixada Santista

Neymar sofreu um edema na coxa e está fora da convocação da Seleção Brasileira. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraNeymar sofreu um edema na coxa e está fora da convocação da Seleção Brasileira. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 25/08/2025
16:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante do Santos, Neymar, ficou de fora da segunda lista do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

A relação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ancelotti anunciou os 23 jogadores convocados para os últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

— Neymar teve uma pequena lesão na última semana. Não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece o Neymar e toda a comissão técnica sabe de sua condição. Ele, assim como os demais, tem condições de chegar bem fisicamente para nos ajudar a fazer um bom trabalho e dar o seu melhor na Copa do Mundo. Estes dois jogos são os últimos da fase de qualificação, então precisamos terminar bem e manter um ambiente positivo no grupo — afirmou o técnico.

Neymar não joga pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023. (Foto: Gil Gomes/AGIF)
Questionado se Neymar teria sido convocado caso não estivesse lesionado, em razão de um edema na coxa, Ancelotti preferiu despistar.

— A ideia que temos é elaborar uma lista bem maior, de 51 ou 52 jogadores, ou até mais. Depois, nos últimos jogos antes da convocação final, no último fim de semana, preparamos a lista definitiva. Pode acontecer de, nesse período, algum jogador se lesionar — explicou Ancelotti.

O técnico da Seleção Brasileira afirmou que não conversou com Neymar antes da convocação, destacando que o atacante “sabe que precisa estar em boas condições físicas”. Ainda assim, Ancelotti ressaltou que está à disposição para qualquer esclarecimento por parte dos jogadores.

Na terceira colocação da tabela, com 25 pontos, e já garantida no Mundial, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, encara a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, cidade localizada a 4 mil metros de altitude e considerada a segunda maior do país.

Nas últimas semanas, Ancelotti e sua comissão técnica percorreram diversos estados do Brasil para acompanhar partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Libertadores, observando de perto os jogadores que integram a lista preliminar do treinador.

Contratado pela CBF em maio deste ano, o italiano já comandou a Seleção nas partidas contra Equador e Paraguai, também válidas pelas Eliminatórias, disputadas em junho.

Confira a convocação da Seleção Brasileira:

GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham

Números de Neymar pela Seleção:

128 jogos (123 titular)
79 gols
57 assistências
78 minutos para participar de gol
Campeão Copa das Confederações FIFA 2013
Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016

