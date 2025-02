Di María compara Messi e Cristiano Ronaldo: ‘Diferença muito grande’

Ángel Di María é dos poucos jogadores que tiveram o privilégio de atuar com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo durante a carreira. No entanto, quando se trata de quem é o melhor entre os dois astros, o atacante do Benfica é enfático ao apontar o companheiro de PSG e seleção da Argentina.

Em entrevista ao site "InfoBae", o camisa 11 comentou as declarações do português, que afirmou ser o "melhor jogador da história" no início deste mês. Di María disse não estar surpreso com a fala de CR7, mas opina que "há uma diferença muito grande" a favor de Messi na disputa.

— Não estou surpreso, estive com ele (Cristiano Ronaldo) por quatro anos. Sempre foi assim. Ele sempre foi de dar essas declarações, sempre tentou ser o melhor. Mas ele nasceu em uma geração, em um momento ruim, porque também nasceu outro (Messi) que foi tocado pela varinha mágica. A realidade é demonstrada em números. Um tem oito Bolas de Ouro, e o outro, cinco. Há uma diferença muito grande. Ter sido campeão mundial é outra diferença muito grande — declarou Di María.

— Há muitas diferenças, muitas. Você vê isso nos jogos, em cada minuto de cada jogo. Um joga como se estivesse no quintal de casa. Ele repete a mesma coisa de sempre e continua fazendo. E já leva 18, 20 anos. E todo mundo diz: "Já se sabe o que ele vai fazer". Bem, vá você marcá-lo, e ele fará igual. E seguirá tendo 40 anos, fazendo tiki taka, tiki taka. É assim. Mas Cris também é assim. Ele sempre falou da mesma maneira, sempre foi igual. Para mim, Leo é o melhor do mundo e o melhor da história, sem nenhuma dúvida — completou o jogador.

Di Maria com Cristiano Ronaldo e Messi

Ángel Di María e Cristiano Ronaldo foram companheiros de Real Madrid por quatro anos, entre 2010 e 2014. Neste período, conquistaram a Champions League de 2013/14 - apelidada de "La Décima" pelos torcedores.

Por outro lado, Di María e Messi atuaram juntos em diversas oportunidades. Ainda na categoria sub-23, a dupla foi parte essencial da conquista do ouro olímpico da Argentina nos Jogos de Pequim, em 2008. Pela seleção principal, levantaram a Copa do Mundo e a Finalíssima em 2022, além dos títulos de Copa América em 2021 e 2024.

