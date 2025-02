Real Madrid se irrita com postura de Vini Jr sobre proposta da liga saudita

Vini Jr pode estar próximo de uma definição de seu futuro no Real Madrid. Após o brasileiro precificar sua renovação com o clube, uma reunião on-line entre o camisa 7 e representantes da família real saudita para apresentação de uma proposta para contratá-lo teria irritado os dirigentes merengues. A informação foi divulgada pela Rádio Marca, da Espanha.

Durante cerca de 15 minutos, foram apresentados os planos para uma futura colaboração. Para além de acordos comerciais, os árabes ofereceram a oportunidade de ser embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será organizado pela Arábia Saudita. A reunião contou com a presença de figuras importantes do círculo próximo do jogador e dos seus representantes.

A reunião incomodou o Real Madrid, até porque o vínculo entre as partes tem duração até o fim do primeiro semestre de 2027. O acordo havia sido acertado ainda em 2022, e veio a público apenas um ano depois. A multa rescisória está avaliada em um bilhão de euros (R$ 5,98 bilhões na cotação atual). Em recente entrevista à TNT Sports, Vini Jr abriu o jogo sobre a extensão contratual.

- É muito emocionante poder abrir conversas com o Madrid sobre minha renovação. Meu contrato atual vai até 2027, mas sempre falei que quero jogar aqui por muito tempo, fazer história e receber o carinho da torcida. Se Deus quiser, nos próximos dias, as negociações serão resolvidas para que eu possa ficar aqui por muito tempo - afirmou.

Vini Jr na Arábia Saudita?

O Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) preparou nova investida por Vini Jr em janeiro de 2025. Segundo o jornal "As", da Espanha, o plano dos sauditas é oferecer um salário de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão na cotação atual) por temporada e contrato de cinco anos para convencer o brasileiro a deixar o Real Madrid no meio do ano.

Assim, o atual melhor jogador do mundo pela Fifa pode receber R$ 6,4 bilhões em salários se optar a transferência ao Oriente Médio. A ideia é inicial é que o atacante seja contratado para atuar no Al-Ahli. No entanto, Al-Hilal e Al-Nassr, times de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, respectivamente, também demonstraram interesse em Vinícius. No ano passado, os árabes tentaram contratar o camisa 7, porém sem sucesso.