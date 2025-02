Com Cristiano Ronaldo e Messi no top-5, o site Sportico revelou que os 100 atletas mais bem pagos do mundo em 2024 acumularam uma renda total de US$ 6,2 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 35 bilhões. Neymar e Vini Jr são os representantes brasileiros na lista. Este valor inclui salários, premiações e ganhos fora das competições. A lista destaca a ausência de mulheres entre os 100 mais bem remunerados, com a tenista Coco Gauff liderando entre as atletas femininas com US$ 30,4 milhões.

Cristiano Ronaldo, futebolista português do Al Nassr, ocupa a primeira posição com rendimentos de US$ 260 milhões, aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

O basquete se destaca com 36 atletas entre os 100 mais bem pagos, ressaltando a força econômica da NBA e do basquete globalmente. A lista também inclui nomes notáveis de outras modalidades, como Tyson Fury, do boxe, na terceira posição com US$ 147 milhões, e os golfistas Jon Rahm e Scottie Scheffler entre os dez primeiros.

A diversidade é um destaque na lista, com atletas de 27 países diferentes e representantes de oito modalidades esportivas, evidenciando o alcance internacional do esporte de alto rendimento.

Entre os brasileiros, Neymar Jr. ocupa a sexta posição, com uma renda total de US$ 133 milhões, ou cerca de R$ 767 milhões. O jogador, que defende o Santos após sua passagem pelo Al Hilal, é reconhecido como um dos nomes mais influentes do futebol mundial. Vinícius Júnior, do Real Madrid, também figura na lista, na 38ª posição, com ganhos de US$ 55 milhões, aproximadamente R$ 317 milhões.

Cristiano Ronaldo e Messi no top-5; veja os 100 primeiros:

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr - $260M

Stephen Curry - Golden State Warriors- $153.8M

Tyson Fury - boxe - $147M

Lionel Messi - Inter Miami - $135M

LeBron James - Los Angeles Lakers - $133.2M

Neymar - Santos, ex-Al-Hilal - $133M

Oleksandr Usyk - boxe - $122M

Karim Benzema - Al-Ittihad - $116M

Kylian Mbappé - Real Madrid, ex-PSG - $110M

Jon Rahm - golfe - $105.8M

Scottie Scheffler - golfe - $104.3M

Dak Prescott - Dallas Cowboys - $100.4M

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks - $97.8M

Kevin Durant - Phoenix Suns - $93.1M

Jared Goff - Detroit Lions - $85.8M

Jordan Love - Green Bay Packers - $81.6M

Rory McIlroy - golfe - $79.8M

Max Verstappen - Red Bull Racing - $76M

Patrick Mahomes - Kansas City Chiefs - $73.1M

Canelo Álvarez - boxe - $73M

Shohei Ohtani - Los Angeles Dodgers - $72.5M

Lewis Hamilton - Ferrari, ex-Mercedes - $60.1M

Joe Burrow - Cincinnati Bengals - $70.7M

Erling Haaland - Manchester City - $70M

Justin Herbert - Los Angeles Chargers - $67.6M

Damian Lillard - Milwaukee Bucks - $65.8M

Kirk Cousins - Atlanta Falcons - $65M

Tiger Woods - golfe - $62.1M

Yoshinobu Yamamoto - Los Angeles Dodgers - $61M

Anthony Joshua - boxe - $60M

Joel Embiid - Philadelphia 76ers - $58.4M

Nikola Jokic - Denver Nuggets - $57.5M

Jimmy Butler - Golden State Warriors - $56.9M

Luka Dončić - Los Angeles Lakers, ex-Dallas Mavericks - $55.9M

Bradley Beal - Phoenix Suns - $55.9M

Paul George - Philadelphia 76ers - $55.8M

Xander Schauffele- golfe - $55.8M

Mohamed Salah - Liverpool - $55M

Vinícius Júnior - Real Madrid - $55M

Kawhi Leonard - Los Angeles Clippers - $54.8M

Max Scherzer - Toronto Blue Jays - $54M

Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder - $52.9M

Jannik Sinner - tênis - $52.3M

Riyad Mahrez - Al-Ahli - $52M

James Harden - Los Angeles Clippers - $51.8M

Devin Booker - Phoenix Suns - $51.1M

Zion Williamson - New Orleans Pelicans - $50.3M

Kyrie Irving - Dallas Mavericks - $49.8M

Trevor Lawrence - Jacksonville Jaguars - $49M

Klay Thompson - Dallas Mavericks - $48.8M

Jayson Tatum - Boston Celtics - $48.6M

Jake Paul - boxe - $48M

Trae Young - Atlanta Hawks - $47.7M

Travis Kelce - Kansas City Chiefs - $47.4M

Aaron Judge - New York Yankees - $47.4M

Aaron Rodgers - New York Jets - $47.2M

Tyrrell Hatton - golfe - $47.1M

Josh Allen - Buffalo Bills - $47.1M

Russell Wilson - Pittsburgh Steelers - $47M

Anthony Davis - Dallas Mavericks, ex-Lakers - $46.9M

Deshaun Watson - Cleveland Browns - $46.8M

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves - $46.8M

Tua Tagovailoa - Miami Dolphins - $46.7M

Zach LaVine - Sacramento Kings - $46.4M

Jalen Hurts - Philadelphia Eagles - $46.1M

Joaquin Niemann - golfe - $45.9M

Sadio Mané - Al-Nassr - $45.5M

Justin Jefferson - Minnesota Vikings - $45.3M

Karl-Anthony Towns - New York Knicks - $45.1M

Justin Verlander - San Francisco Giants - $44.5M

CeeDee Lamb - Dallas Cowboys - $44.3M

Rudy Gobert - Minnesota Timberwolves - $44M

Brian Burns - New York Giants - $43.9M

Donovan Mitchell - Cleveland Cavaliers - $43.8M

Jaylen Brown - Boston Celtics - $43.7M

Jose Altuve - Houston Astros - $43.6M

Ja Morant - Memphis Grizzlies - $43.2M

Collin Morikawa - golfe - $43.1M

Fred VanVleet - Houston Rockets - $42.6M

Kyler Murray - Arizona Cardinals - $42.4M

Naoya Inoue - boxe - $42M

Harry Kane - Bayern Munich - $42M

Pascal Siakam - Indiana Pacers - $42M

Jrue Holiday - Boston Celtics - $41.2M

Ben Simmons - Los Angeles Clippers - $41M

Mike Trout - Los Angeles Angels - $40.5M

Carlos Alcaraz - tênis - $40.4M

Jacob deGrom - Texas Rangers - $40.3M

Matthew Stafford - Los Angeles Rams - $39.5M

Kevin De Bruyne - Manchester City - $39.5M

Jamal Murray - Denver Nuggets - $38.9M

CJ McCollum - New Orleans Pelicans - $38.7M

De'Aaron Fox - San Antonio Spurs - $38.6M

Corey Seager - Texas Rangers - $38.5M

Gerrit Cole - New York Yankees - $38.4M

Anthony Rendon - Los Angeles Angels - $38.3M

Bryson DeChambeau - golfe - $38.2M

Michael Porter Jr. - Denver Nuggets - $37.7M

Baker Mayfield - Tampa Bay Buccaneers - $37.6M

Daniel Jones - Minnesota Vikings - $37.5M