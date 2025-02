Brasil x Argentina tem provocação, quase título e confusão no final

O empate por 1 a 1 entre Brasil x Argentina, pela penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 foi um encontro picante. O resultado adiou a decisão do título para domingo (16). Brasil e Argentina seguem empatados com 10 pontos, mas o Brasil lidera devido ao saldo de gols (quatro contra três da Argentina).

As duas equipes entraram em campo com a possibilidade de conquistar o título. O Brasil também jogava pelo orgulho, já que na primeira partida do torneio foi goleado por 6 a 0 pela Argentina.

A albiceleste saiu na frente no fim do primeiro tempo, quando Etcheverri bateu o pênalti sofrido por Soler com uma cavadinha e abriu o placar. O Brasil era dominado pelo rival e pouco conseguia produzir ofensivamente. Só na reta final do segundo tempo a seleção brasileira conseguiu reagir e chegou ao empate após ótima jogada do lateral direito Igor Serrote, que achou Rayan na área e o atacante chutou sem defesa para o goleiro argentino.

Igor passaria a ser um dos protagonistas do confronto a partir daí. Na reta final da partida, ele deu uma entrada dura em Woiski, que não conseguiu se recuperar, e gerou revolta nos argentinos. O clássico esquentou bastante após o lance. Após o apito final, brasileiros e argentinos passaram a trocar provocações. Igor Serrote apontou para as estrelas do escudo na camisa da seleção, em alusão ao pentacampeonato mundial.

Franco Mastantuono respondeu falando que na primeira fase os argentinos fizeram 6 a 0. O que se seguiu depois disso foi uma confusão, com empurra-empurra de ambas as equipes. Jogadores e as comissões passaram a discutir de forma acalorada, trocando insultos e provocações ao final do jogo. A situação ficou tensa, e foi necessário intervir para evitar que a confusão se agravasse ainda mais.

Agora as duas seleções voltam a campo no domingo (16). O Brasil enfrenta o Chile, enquanto a Argentina joga contra o Paraguai. Os horários ainda serão definidos pela Conmebol.