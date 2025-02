Brasil empata com Argentina, e decisão do Sul-Americano Sub-20 é adiada

No jogo que poderia definir o título do Sul-Americano Sub-20, Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 e deixaram a definição de quem será o campeão da competição para o próximo domingo (16). Com 10 pontos, Brasil e Argentina dividem a primeira colocação do hexagonal final. Na última rodada, o Brasil enfrenta o Chile e os argentinos jogam com o Paraguai.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O Brasil entrou em campo tentando anular as jogadas de ataque da Argentina, mas optou por se defender em linhas muito baixas. A seleção brasileira não conseguia contra-atacar e não chutou ao gol argentino.

➡️São Paulo conhece tabela e adversários do Brasileirão

Já a Argentina dominou as ações do clássico e assustou com Echeverri, que parou em boa defesa de Felipe Longo.

Aos 37 minutos, Igor Serrote errou na defesa, Soler invadiu a área pela ponta e foi derrubado por Breno Bidon. Na cobrança do pênalti, aos 39, Echeverri esbanjou categoria, deslocou Longo e chutou de cavadinha no canto direito do gol para abrir o placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na volta para o segundo tempo, o time de Ramón Menezes voltou mais ligado, disputando mais as bolas, brigando pelos rebotes. O time foi melhorando pouco a pouco, mas ainda assim faltava profundida. Isso foi resolvido aos 32 minutos. O lateral direito Igor Serrote avançou pelo meio, quebrou a marcação argentina e achou lindo passe para Rayan, que saiu na cara do gol e chutou para empatar.

O gol aumentou a confiança do Brasil, que passou a dominar as ações. A partida ficou aberta, com as duas equipes tentando o gol do título. Mas o placar se manteve inalterado.

continua após a publicidade

Echeverri comemora o gol da Argentina (Foto: Edison Gamez/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 1 ARGENTINA

4ª RODADA - HEXAGONAL SUL-AMERICANO SUB-20

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 13/02/2025 - 19h30

📍 Local: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

🥅 Gols: Echeverri, aos 39' do 1ºT (ARG); Rayan

🟨 Cartões amarelos: Wesley, Igor Serrote e Leandrinho (BRA); Hidalgo (ARG)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Mathias de Armas

🚩 Assistentes: Agustín Berisso e Horacio Ferreiro

🏁VAR: Johnatan Fuentes

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair e Leandrinho; Gabriel Moscardo e Breno Bidon; Rayan (Arthur Dias), Pedro Henrique e Wesley (Deivid Washington); Gustavo Prado (Alisson).

ARGENTINA (Técnico: Diego Placente)

Martinet; Gorosito, Giménez e Ramírez; Subiabre, Acuña, Delgado, Echeverri e Soler; Carrizo (Pierani) e Hidalgo.