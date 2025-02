Companheiro de Cristiano Ronaldo faz golaço e choca a web: ‘Puskas’

O Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 3 a 2 em jogo válido pela 20ª rodada da Saudi Pro League. Apesar de todos os holofotes do jogo procurarem Cristiano Ronaldo, o grande destaque foi o colombiano Jhon Durán, recém-chegado ao time de Riade.

continua após a publicidade

Autor de dois gols no resultado, o atacante fez uma verdadeira pintura na reta final do jogo. Com a vitória parcial por 2 a 1, ele driblou dois adversários, arrancou em direção ao gol e fuzilou para o gol defendido por Edouard Mendy. Chocados com o golaço, os torcedores reagiram nas redes sociais. Confira!

➡️ Di María negou propostas da Arábia Saudita: ‘Números que nunca tinha visto’

Cristiano Ronaldo comemora golaço de Jhon Durán, companheiro de Al-Nassr, no clássico contra o Al-Ahli (Foto: Reprodução)

Companheiro de time de Cristiano Ronaldo faz golaço em clássico

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional