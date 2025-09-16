Técnico do Miami Dade pensa em ajustes e confia em reviravolta na Grécia

Técnico do Miami Dade, Gregory pensa em alguns ajustes após a derrota de sua equipe para o Apollo Smyrnis, na excursão da Grécia. O treinador explicou os motivos que fizeram com que os norte-americanos não conseguissem ser exitosos na estreia na Europa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Obviamente, é difícil perder, ainda mais o primeiro jogo. O Miami Dade tem um longo registro de vitórias mesmo jogando fora de casa. Muitos dos nossos jogadores chaves chegaram muito tarde na última noite. O jet lag pode ter afetado negativamente e afetado os jogadores. Esse é um fator. Tem um outro que diversos jogadores não se conheciam. Depois desse primeiro jogo, vamos ter a oportunidade de fazer correções táticas e voltar ao trilho. Nós tivemos algumas oportunidades. Tivemos um cara a cara com o goleiro e finalizamos para fora. Se faz o gol, é um jogo diferente. O gol que você não faz, te assombra no final.

continua após a publicidade

Gregory demonstrou confiança em uma reviravolta do Miami Dade durante a excursão na Grécia apesar do nível elevado dos adversários. Existe a possibilidade de mudanças na equipe titular, embora alguns atletas tenham chamado a atenção na estreia.

- Houve falhas na comunicação defensiva, mas há alguns ajustes que podemos fazer no meio de campo. Se fizermos esse ajuste e voltarmos ao nosso plano de jogo, voltaremos melhor no próximo jogo. Nosso plano de jogo era levar a bola para as extremidades e encontrar uma posição. Quando colocamos a bola nas extremidade, nossos jogadores não estavam na posição correta que deveria estar. Nossa tática está certa, mas temos que ter uma melhor execução. Há alguns jogadores que vão se achar nessa excursão. Esse tour é para jogadores que querem fazer seus nomes e colocamos o sarrafo lá no alto para o Miami Dade.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (17), o Miami Dade encara o Panathinaikos, mas ainda tem compromissos marcados contra o Olympiacos e o AEK Atenas, dentre as principais forças da Grécia.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.