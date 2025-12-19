Técnico do Chelsea abre o jogo sobre substituir Guardiola no Manchester City: 'Orgulho'
Enzo Maresca foi auxiliar técnico do técnico espanhol em duas passagens pelos Cityzens
- Matéria
- Mais Notícias
Pep Guardiola exerce um longo e bem-sucedido reinado no comando técnico do Manchester City desde 2016, período em que permaneceu mais tempo em um único lugar na carreira, responsável por conduzir o clube a um legado que o projetou para a fase mais vitoriosa de sua história. Contudo, diante da noção de que ciclos se encerram, a diretoria do clube inglês, reconhecida pelo poder financeiro e pelo planejamento estratégico, já avalia cenários para uma futura sucessão, com o objetivo de preservar o modelo construído pelo espanhol ao longo de uma década.
Relacionadas
- Lance! Biz
Petrolífera saudita obteve retorno de exposição milionário com PSG x Flamengo
Lance! Biz19/12/2025
- Lance! Biz
Gastos dos clubes com agentes de futebol têm alta histórica, aponta Fifa
Lance! Biz18/12/2025
- Lance! Biz
Camisa de algoz do Flamengo vira item disputado por fãs em leilão; veja valores
Lance! Biz18/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Segundo o portal inglês "The Athletic", a principal alternativa considerada parte de um rival direto, o Chelsea, e atende pelo nome de Enzo Maresca. O treinador dos Blues, entretanto, fez questão de se manifestar publicamente assim que o tema ganhou repercussão.
Em entrevista coletiva, o técnico minimizou a informação e afirmou estar focado exclusivamente no comando do clube londrino, com o qual mantém contrato válido por mais três anos. Maresca tratou de encerrar rapidamente o tema e solicitou atenção total à partida contra o Newcastle, marcada para este sábado (20), fora de casa, às 9h30 (de Brasília), válida pela 17ª rodada da Premier League.
— Isso não me afeta porque sei que é 100% especulação e não tenho tempo para essas coisas. Tenho contrato aqui até 2029. [...] Meu foco está apenas neste clube e tenho orgulho de estar aqui — disse o comandante.
Velho conhecido? 👨🦲
Guardiola mantém vínculo com o Manchester City até junho de 2027, embora exista a possibilidade de sua saída ao fim da atual temporada. Maresca desponta entre os nomes observados, especialmente por sua passagem anterior pelo clube, onde trabalhou nas categorias de base e integrou a comissão técnica do catalão. Posteriormente, o italiano assumiu o Leicester City em 2023 e, mais adiante, o comando do Chelsea, função que exerce há uma temporada e meia. À frente dos Blues, Enzo conquistou a Conference League em 2024/25 e o título do Mundial de Clubes no último verão.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias