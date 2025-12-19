menu hamburguer
Futebol Internacional

Técnico do Chelsea abre o jogo sobre substituir Guardiola no Manchester City: 'Orgulho'

Enzo Maresca foi auxiliar técnico do técnico espanhol em duas passagens pelos Cityzens

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
Dia 19/12/2025
09:26
Pep Guardiola, do Manchester City, gesticula à beira do campo no Etihad Stadium (Foto: Darren Staples/AFP)
Pep Guardiola exerce um longo e bem-sucedido reinado no comando técnico do Manchester City desde 2016, período em que permaneceu mais tempo em um único lugar na carreira, responsável por conduzir o clube a um legado que o projetou para a fase mais vitoriosa de sua história. Contudo, diante da noção de que ciclos se encerram, a diretoria do clube inglês, reconhecida pelo poder financeiro e pelo planejamento estratégico, já avalia cenários para uma futura sucessão, com o objetivo de preservar o modelo construído pelo espanhol ao longo de uma década.

Segundo o portal inglês "The Athletic", a principal alternativa considerada parte de um rival direto, o Chelsea, e atende pelo nome de Enzo Maresca. O treinador dos Blues, entretanto, fez questão de se manifestar publicamente assim que o tema ganhou repercussão.

Em entrevista coletiva, o técnico minimizou a informação e afirmou estar focado exclusivamente no comando do clube londrino, com o qual mantém contrato válido por mais três anos. Maresca tratou de encerrar rapidamente o tema e solicitou atenção total à partida contra o Newcastle, marcada para este sábado (20), fora de casa, às 9h30 (de Brasília), válida pela 17ª rodada da Premier League.

— Isso não me afeta porque sei que é 100% especulação e não tenho tempo para essas coisas. Tenho contrato aqui até 2029. [...] Meu foco está apenas neste clube e tenho orgulho de estar aqui — disse o comandante.

Guardiola mantém vínculo com o Manchester City até junho de 2027, embora exista a possibilidade de sua saída ao fim da atual temporada. Maresca desponta entre os nomes observados, especialmente por sua passagem anterior pelo clube, onde trabalhou nas categorias de base e integrou a comissão técnica do catalão. Posteriormente, o italiano assumiu o Leicester City em 2023 e, mais adiante, o comando do Chelsea, função que exerce há uma temporada e meia. À frente dos Blues, Enzo conquistou a Conference League em 2024/25 e o título do Mundial de Clubes no último verão.

Enzo Maresca, do Chelsea, gesticula à beira do campo durante partida válida pela Champions League (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

