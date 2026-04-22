Brasileiro irá assumir comando do Bayern de Munique na próxima temporada após aposentadoria

Após consolidar uma carreira brilhante e duradoura no futebol europeu, o zagueiro Dante, de 42 anos, prepara-se para um novo desafio profissional. O brasileiro vai pendurar as chuteiras ao final da temporada 2025/26 e já tem futuro definido: ele será o novo treinador do time Sub-23 do Bayern de Munique, o Bayern II.

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Dante conquistou 9 títulos em sua passagem vitoriosa pelo Bayern de Munique entre 2012 e 2015 (Foto: Reprodução/UEFA Champions League Final)

A informação, trazida inicialmente pelo jornalista alemão Florian Plettenberg da Sky Sports, marca um retorno simbólico de um dos maiores ídolos recentes do clube bávaro. Dante chega para substituir Holger Seitz, que ocupava o cargo técnico.

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Além da responsabilidade principal à frente do Sub-23, Dante terá uma função de peso: ele comandará a equipe na UEFA Youth League. A estratégia do clube é clara e demonstra a confiança na capacidade de liderança do brasileiro, que servirá como uma ponte vital entre as categorias de base e o futebol profissional.

Dante encerra sua trajetória como jogador após uma década vestindo a camisa do Nice, clube onde se tornou capitão e referência. Sua história, porém, guarda um capítulo especial em Munique. Entre 2012 e 2015, o defensor foi peça fundamental na era de ouro do Bayern, conquistando a "tríplice coroa" (Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha) em 2013, além de um Mundial de Clubes.

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A trajetória de Dante é marcada pelaa longevidade. Revelado pelo Capivariano e com passagem pelo Juventude, o zagueiro construiu sua carreira no exterior, atuando por Lille, Royal Charleroi, Standard Liège, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg e, por fim, Nice.

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Com a Seleção Brasileira, Dante somou 13 partidas, dois gols marcados, o título da Copa das Confederações em 2013 e a experiência de ter disputado a Copa do Mundo de 2014. Agora, com a transição confirmada, ele deixa os gramados para tentar transmitir sua vasta bagagem tática e sua mentalidade vencedora para a próxima geração de talentos do maior campeão da Alemanha.

O Bayern, que sempre valorizou a integração de seus ídolos em cargos diretivos e técnicos, aposta na experiência internacional e no profundo conhecimento de Dante sobre os valores do clube para fortalecer o desenvolvimento de seus jovens talentos.