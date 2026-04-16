Ídolo do Manchester City anuncia saída e web demonstra apoio: 'Que lenda!'

O Manchester City confirmou nesta quinta-feira (16) que o meia Bernardo Silva deixará o clube ao final da temporada 2025/26, quando seu contrato expira. O anúncio oficial ocorre nove anos após a chegada do português, que assumiu a braçadeira de capitão na última temporada.

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Reação a anúncio de Bernardo Silva sobre saída do Manchester City

Bernardo Silva escreve carta de despedida ao Manchester City

Texto de Tiago Teixeira Mendes

O anúncio oficial vem dias após o auxiliar técnico Pep Lijnders ter antecipado, no início de abril, que o jogador estava de saída. Em comunicado, o clube afirmou que Bernardo será "lembrado como um dos melhores e mais queridos jogadores de todos os tempos". O português publicou uma carta aberta aos torcedores em suas redes sociais.

– Cheguei como jogador do Manchester City, saio como mais um de vocês, um torcedor do City para o resto da vida. Vamos aproveitar juntos estas últimas semanas e lutar pelo que esta temporada ainda nos reserva – escreveu o capitão.

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Números históricos pelo clube inglês

Ao longo de sua passagem ao Manchester City, Bernardo Silva soma 451 partidas disputadas pelo clube inglês, com 76 gols marcados e 77 assistências distribuídas. Na temporada 2025/26, até o mês de abril, o atacante soma 49 jogos, com quatro gols e seis assistências.

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Pelo clube inglês, conquistou 17 títulos oficiais: campeão de seis edições da Premier League, duas da FA Cup, cinco da EFL Cup, além de três títulos da FA Community Shield. No cenário internacional, o português também levantou a taça da UEFA Champions League.

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Na temporada 2018/19, foi eleito o melhor jogador do Manchester City, destacando-se como um dos principais nomes da campanha que terminou com três títulos (Premier League, FA Cup e EFL Cup).

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