Comentarista da TNT exalta bandeirão do Manchester City contra Vini Jr: ‘Fantástico’

O comentarista da TNT Sports Tato Rodrigues aprovou o bandeirão estendido pela torcida do Manchester City em provocação a Vini Jr nesta terça-feira (11). Por meio da rede social "X" (antigo Twitter), o jornalista chamou de "fantástico" o gesto dos ingleses antes do duelo com o Real Madrid, válido pelos playoffs da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Gesto da torcida do Manchester City contra Vini Jr revolta a web: ‘Nojentos’

— Rodri não merecia a Bola de Ouro, jamais, porém, pelo futebol, pela rivalidade, pela provocação, o bandeirão da torcida do Manchester City é FANTÁSTICO. Nostálgico. Raiz. Se não fosse uma provocação para um brasileiro, os posts teriam a seguinte legenda: "O futebol respira" — escreveu o Tato em seu perfil no X.

Entenda a provocação da torcida do Manchester City a Vini Jr

O bandeirão apresenta uma foto de Rodri com a Bola de Ouro, honraria conquistada pelo jogador na temporada passada. Vini Jr, por sua vez, ficou na segunda posição do prêmio. Além da imagem, o item traz a frase "Stop Crying Your Heart Out" (Para de Chorar até Cansar), em referência à música da banda "Oasis", com membros torcedores do City.

continua após a publicidade

Provocação também nas redes sociais

Antes da bola rolar para os 180 minutos que definirão uma vaga nas oitavas de final da Champions League, o Manchester City postou uma foto de Vini Jr. chegando aos vestiários. O brasileiro, focado antes da partida, está de cabeça baixa ao lado de um mural comemorativo sobre a honraria individual conquistada por Rodri, que está fora do duelo, lesionado. Minutos depois, a postagem, provocação direta ao camisa sete merengue, foi apagada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas