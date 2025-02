Mbappé faz gol ‘feio’ e leva torcedores à loucura em City x Real Madrid

Marcado por Mbappé, o primeiro gol do pelo Real Madrid no confronto com o Manchester City, pela ida dos playoffs de acesso às oitavas de final da Champions League, foi assunto nas redes sociais. Após uma confusa cobrança de falta na intermediária, Dani Ceballos lançou o atacante francês, que atacou o espaço na defesa e finalizou de forma inusitada.

A intenção, certamente, era a de acertar um voleio, porém, Mbappé acabou certando a bola com a canela e o efeito matou qualquer reação de Ederson, goleiro do Manchester City. A bola morreu, lentamente, no fundo da rede. O gol empatou a partida aos 14' da segunda etapa; Haaland, ainda no primeiro tempo, tinha anotado o gol dos Cityzens no duelo. Confira reações ao gol do centroavante francês!

Manchester City x Real Madrid: gol de Mbappé leva torcedores à loucura

Kylian Mbappé em ação pelo Real Madrid contra o Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Vini Jr é provocado por torcida do Manchester City

A torcida organizada do Manchester City estendeu bandeirão em provocação a Vini Jr antes do duelo com o Real Madrid nesta terça-feira (11), válido pelos playoffs da Champions League. A bandeira apresenta uma foto de Rodri com a Bola de Ouro, honraria conquistada pelo jogador na temporada passada. O brasileiro, por sua vez, ficou na segunda posição do prêmio.

Além da imagem, o bandeirão trouxe a frase "Stop Crying Your Heart Out" (Para de Chorar até Cansar), em referência à música da banda "Oasis", composta pelos torcedores símbolos do City, Noel e Liam Gallagher. O objetivo foi provocar Vini Jr pela perda da Bola de Ouro para Rodri, em outubro de 2024.

