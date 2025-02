A torcida organizada do Manchester City estendeu bandeirão em provocação a Vini Jr antes do duelo com o Real Madrid nesta terça-feira (11), válido pelos playoffs da Champions League. A bandeira apresenta uma foto de Rodri com a Bola de Ouro, honraria conquistada pelo jogador na temporada passada. O brasileiro, por sua vez, ficou na segunda posição do prêmio.

➡️ Atitude do Manchester City sobre Vini Jr. divide opiniões na web: ‘Patético’

Além da imagem, o bandeirão trouxe a frase "Stop Crying Your Heart Out" (Para de Chorar até Cansar), em referência à música da banda "Oasis", composta pelos torcedores símbolos do City, Noel e Liam Gallagher. O objetivo foi provocar Vini Jr pela perda da Bola de Ouro para Rodri, em outubro de 2024.

Na web, torcedores brasileiros demostraram revolta com o gesto da torcida do Manchester City. Via redes sociais, internautas criticaram a provocação dos ingleses ao jogador brasileiro e saíram em defesa do camisa 7 do Real Madrid.

Confira abaixo publicações sobre o bandeirão da torcida do City contra Vini Jr

Provocação também nas redes sociais

Antes da bola rolar para os 180 minutos que definirão uma vaga nas oitavas de final da Champions League, o Manchester City postou uma foto de Vini Jr. chegando aos vestiários. O brasileiro, focado antes da partida, está de cabeça baixa ao lado de um mural comemorativo sobre a honraria individual conquistada por Rodri, que está fora do duelo, lesionado. Minutos depois, a postagem, provocação direta ao camisa sete merengue, foi apagada.

