Reação de Rodri à provocação a Vini Jr. é criticada: ‘Ele não era certinho?’

A torcida do Manchester City provocou Vini Jr., astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, pela derrota para Rodri na premiação da Bola de Ouro 2023-24. Enquanto os times entravam no gramado do Etihad Stadium antes da bola rolar pelo jogo de ida nos playoffs da Champions, um bandeirão com os dizeres "Para de Chorar até Cansar" e a foto do volante espanhol com o troféu surgiu em uma das arquibancadas, em uma clara provocação ao atacante brasileiro.

continua após a publicidade

Durante a alfinetada, Rodri, desfalque no confronto por se recuperar de uma grave lesão no joelho, começou a filmar o momento com o celular. O volante foi flagrado pelas emissoras de televisão europeias enquanto registrava a provocação.

➡️ Atitude do Manchester City sobre Vini Jr. divide opiniões na web: ‘Patético’

Rodri grava provocação a Vini Jr. antes de City x Real, pela Champions 2024-25 (Foto: Reprodução)

Torcedores detonam Rodri em provocação a Vini Jr.

Entenda provocação do Manchester City

A torcida organizada do Manchester City estendeu bandeirão em provocação a Vini Jr antes do duelo com o Real Madrid nesta terça-feira (11), válido pelos playoffs da Champions League. A bandeira apresenta uma foto de Rodri com a Bola de Ouro, honraria conquistada pelo jogador na temporada passada. O brasileiro, por sua vez, ficou na segunda posição do prêmio.

continua após a publicidade

Além da imagem, o bandeirão trouxe a frase "Stop Crying Your Heart Out" (Para de Chorar até Cansar), em referência à música da banda "Oasis", com membros torcedores do City. O objetivo foi provocar Vini Jr. pela perda da Bola de Ouro para Rodri, em outubro de 2024.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional