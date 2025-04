Torcedores vão à loucura com golaço de jogador do PSG: ‘Parece o Neymar’

PSG e Aston Villa protagonizaram um grande primeiro tempo de futebol, no duelo válido pela ida das quartas de final da Champions League. Desiré Doué, atacante do clube parisiense, igualou o placar em 1 a 1 com um golaço de fora da área, em atuação que fez diversos torcedores lembrarem de Neymar Jr.

Mesmo com forte pressão do PSG e dominando praticamente todas as ações no primeiro tempo, o Aston Villa conseguiu aproveitar um contra-ataque e, de pé em pé, abriu o placar no Parque dos Príncipes. Porém, Doué não deixou barato: jovem francês recebeu na ponta esquerda, carregou para o meio e finalizou com muita categoria, sem chances para o goleiro Dibu Martínez.

Confira a reação da web com o gol de Desiré Doué em PSG x Aston Villa

