Liverpool anuncia ‘retorno’ de Jürgen Klopp depois de 14 meses

O Liverpool anunciou, nesta quarta-feira (9), que o ex-treinador e ídolo Jürgen Klopp vai "voltar" ao clube pela primeira vez desde que deixou o cargo técnico. Atualmente chefe global da rede de clubes da Red Bull, o alemão será palestrante no Baile de Gala da Fundação LFC na Catedral Anglicana da cidade.

O Baile de Gala coincide com o último fim de semana da atual temporada da Premier League. Klopp foi nomeado o primeiro embaixador honorário da Fundação LFC no último verão, e será o principal nome do evento marcado para 23 de maio.

- Todos sabem o quanto eu amo o trabalho da Fundação LFC e mal posso esperar para me juntar a eles para celebrar e ajudar a arrecadar fundos importantes para que continuem as coisas incríveis que estão fazendo - disse Jürgen Klopp.

Os fundos arrecadados vão apoiar o trabalho da Fundação LFC, que ajudou mais de 127 mil pessoas na última temporada e tem objetivo de combater desigualdades sociais. Parte dos fundos vão para a "Foverer Reds", asssociação oficial de ex-jogadores do clube.

Com o holandês Arne Slot no comando dos Reds, a equipe inglesa lidera o Campeonato Inglês com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado na 31ª rodada. Ou seja, com a presença do ex-técnico alemão, o clube poderá conquistar o título da liga no mesmo período que ocorrerá o Baile de Gala.

Jürgen Klopp é chefe global da rede de clubes da Red Bull (Foto: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool)

Jürgen Klopp: de técnico do Liverpool a chefe de futebol da Red Bull

Jürgen Klopp foi um dos técnicos mais importantes da história do Liverpool, que desde sua fundação em 1892, prioriza os longos trabalhos dos treinadores: ao todo na história do time de Anfield, o clube teve apenas 21 comandantes.

Depois de sua passagem pelos Reds, o alemão começou sua trajetória como o novo chefão de futebol da Red Bull. O alemão estará envolvido na visão estratégica e dará suporte aos diretores esportivos de clubes como o RB Leipzig, RB Salzburg e RB Bragantino.

O profissional inicia sua nova aventura no início de 2025 e já comentou sobre a nova experiência na carreira após mais de 20 anos na beira do gramado. Em sua nova função, Klopp terá a responsabilidade de implementar a filosofia da Red Bull nos clubes da empresa.