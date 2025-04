Mohamed Salah está muito próximo de definir seu futuro no Liverpool. O atacante de 32 anos está perto de uma renovação com o clube inglês, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, em post nas redes sociais. As negociações estão em fase final e tudo indica para um desfecho feliz entre as partes, após meses de especulações.

Salah recebeu sondagens do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e do PSG nesse período de indefinição. Contudo, Nenhuma das propostas foi a diante. O jornal britânico The Times revelou que o Liverpool sempre esteve confiante de um acordo entre as partes, e não considerava perder o astro.

O contrato atual de Salah vai até o meio de 2025, o que o possibilita assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas, de acordo com informações do The Times, a provável saída do lateral direito Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid no meio do ano vai aliviar a folha salarial do Liverpool, possibilitando a renovação com o Salah.

Virgil Van Dijk se encontra em uma situação semelhante. O zagueiro tem contrato até o final da temporada atual, mas também está muito próximo de um acordo de renovação. O zagueiro de 33 anos deu uma declaração depois da derrota para o Fulham na última rodada da Premier League afirmando que as negociações estão avançando.

Números de Salah pelo Liverpool

Salah comemora gol pelo Liverpool (Foto: Oli Scarff/AFP)

Nesta temporada, Mohamed Salah tem 54 participações em gols, sendo 27 gols e 17 assistências na Premier League. Ele é o grande favorito para vencer o prêmio de melhor jogador da liga inglesa e é concorrente para vencer a Bola de Ouro, apesar de o Liverpool ter sido eliminado cedo da Champions League.

Desde que chegou ao Liverpool, em 2017, Salah tem 243 gols e 111 assistências, além de ser o maior artilheiro não inglês da história da Premier League, ao lado de Agüero, com 184 gols. Pelos reds, ele já ganhou uma Champions League com gol na final, em 2018-2019, e caminha a passos largos para ganhar seu segundo campeonato inglês - o Liverpool foi campeão na temporada 2019-2020 com 99 pontos.