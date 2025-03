De virada, Israel vence a Estônia pelas Eliminatórias Europeias

Israel venceu a Estônia por 2 a 1, no Nagyerdei Stadion, em Debrecen, Hungria, pela primeira rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias. Com o resultado, os israelenses ficam na segunda colocação com 3 pontos, enquanto a seleção da Estônia fica na última colocação com nenhum ponto.

Como foi o jogo?

A primeira etapa começou movimentada, com ambas as equipes buscando o gol. Mesmo com Israel um pouco melhor, quem saiu na frente foi a Estônia. Aos 9 minutos, Paskotsi aproveitou um bate-rebate dentro da área após um arremesso lateral e bateu firme no canto direito do goleiro. A partida seguiu no mesmo ritmo e aos 23 minutos, a seleção de Israel empatou a partida em um chute de Biton, que bateu na trave e voltou nas costas do goleiro Hein para encontrar o fundo das redes.

Na volta do intervalo, a seleção de Israel veio com muita atitude e tomou conta da partida. Os israelenses criaram diversas oportunidades de gol, mas falharam na "hora H". A maré mudou, aos 75 minutos, quando Eli Dasa recebeu a bola na direita do campo de ataque e finalizou firme na saída do goleiro, para colocar números finais na partida.

O que vem pela frente?

Israel e Estônia voltam a campo na próxima terça-feira (25), pela segunda rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias. Os israelenses encaram a Noruega, às 16h30 (de Brasília), no Nagyerdei Stadion, em Debrecen, na Hungria. Já a seleção da Estônia enfrenta a Moldávia, às 14h (de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chișinău, na Moldávia.

Jogadores de Israel comemorando o gol da vitória contra a Estônia (Foto: Reprodução)

